Godrej Aerospace lance un « centre d'excellence » pour renforcer sa présence dans le secteur aérospatial

Godrej Aerospace, une unité de Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd, a lancé le 21 mars 2018, son centre d'excellence (CdE), situé à Bombay. Cette infrastructure de classe mondiale renforce d'autant les capacités de fabrication de Godrej dans le secteur des moteurs aéronautiques.

Créditant l'expertise technique de Godrej, Rolls-Royce a récemment étendu son partenariat et octroyé des contrats d'une valeur de deux milliards d'INR (30 millions d'USD), répartis sur les cinq prochaines années. Le contrat porte sur la fabrication d'éléments tels que les anneaux de conjugaison, la manufacture complexe et les produits de supports externes qui, une fois conçus, équivaudront à 600 pièces différentes, réparties dans divers portefeuilles de moteurs aérospatiaux civils de Rolls-Royce.

Le CdE fraîchement inauguré sera l'une des meilleures infrastructures aérospatiales en Inde en termes de fabrication de supports aérospatiaux. Sa capacité métallurgique comprend l'inconel, l'acier inoxydable et le titane. Il commencera par fabriquer en gros pour éprouver l'état de préparation de la production dans les deux-trois mois à venir. Fort d'un investissement de 500 millions d'INR pour cet équipement, Godrej Aerospace s'ouvre sur un marché mondial dépassant les 15 milliards d'INR.

Soulignant l'importance de ce partenariat et du nouveau CdE, Jamshyd Godrej, le PDG de Godrej & Boyce, a déclaré : « Godrej est à l'avant-garde, dans le pays, du développement de capacités de pointe en matière de fabrication aérospatiale et a savamment servi le programme intérieur durant près de trois décennies. Nous disposons d'une infrastructure intégrée satisfaisant les diverses exigences de fabrication, d'usinage, d'assemblage et d'essais, avec toutes les capacités connexes pour les procédés particuliers de fabrication de composants et d'assemblages de précision pour les applications aérospatiales. Nous avons créé ce centre d'excellence, conformément à notre volonté d'étendre notre présence et de nous associer aux grands groupes mondiaux. Nous sommes convaincus que cela renforcera et approfondira notre remarquable partenariat avec Rolls-Royce et fera de Godrej leur partenaire de choix. »

Kishore Jayaraman, le président pour l'Inde et l'Asie du Sud de Rolls-Royce, a ajouté : « Le renforcement du partenariat avec Godrej & Boyce pour fabriquer des composants de moteurs aéronautiques prouve notre attachement à développer un écosystème aérospatial dans le pays. Nous développons et nous rationalisons en permanence les partenariats stratégiques le long de notre chaîne logistique. En étendant ce partenariat avec Godrej & Boyce, notre objectif est de satisfaire les exigences stratégiques de nos clients en termes de qualité, de coût et de livraison. »

Rolls-Royce et Godrej ont paraphé leur premier contrat en 2014 pour la fabrication d'anneaux de conjugaison. Depuis, Godrej Aerospace procède également à la fabrication de tôles complexes. Lors de la conférence Global Aerospace Supplier qui s'est récemment tenue à Londres, G&B a été élu « Meilleur nouveau fournisseur 2017 » par Rolls-Royce.

Godrej Aerospace s'est lancé dans le secteur aéronautique mondial en 2005, avec des composants de machines simples et, au fil du temps, a établi des partenariats avec nombre de fabricants d'équipement d'origine d'envergure mondiale, pour fournir des composants complexes tels que l'assemblage de tôles et de tubes, des vérins et d'autres structures complexes.

