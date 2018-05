GoodBarber 4.5: l'app builder au niveau de performance et de productivité inégalé

Avec 3 fois plus de visibilité qu'une app native et 8 fois plus de temps passé que sur un site web classique, les Progressive Web Apps sont les apps et les sites web du futur. Les PWAs offrent une expérience utilisateur aussi parfaite sur mobile que sur desktop, et fonctionnent quasiment comme des apps natives.

Avant-gardiste, GoodBarber a été le premier app builder à proposer la création de PWAs et d'apps natives. GoodBarber 4.5 fournit un espace de travail complet et intuitif, permettant de créer des apps sans connaissance en programmation. Le meilleur outil pour conquérir le web et le mobile avec des coûts de possession divisés par 20.

L'app builder le plus rapide

GoodBarber 4.5 fait un bond en avant en terme de rapidité.

Les apps natives de GoodBarber sont conçues pour exploiter en direct la puissance du téléphone. Ses PWAs s'appuient sur l'utilisation avancée des Service Workers et bénéficient d'un temps de chargement quasi instantané.

Le backoffice (l'interface de gestion) a reçu une optimisation particulière, permettant de naviguer jusqu'à 50% plus vite dans les pages les plus fréquentées.

L'app builder qui privilégie le design et la productivité

GoodBarber 4.5 amène les éditeurs de contenus à un niveau de productivité inégalé. Avec l'ergonomie la plus soignée du marché, il permet de construire simultanément des apps distribuables sur trois canaux: le web, l'App Store et Google Play.

Les designers jouissent d'une infinité d'options de paramétrage. Une véritable prouesse pour un CMS, qui sans transiger sur la finesse des options de personnalisation, reste simple d'utilisation. Le concept de home page modulaire leur permet de concevoir une expérience utilisateur optimale, quelque soit le terminal utilisé pour consulter l'app.

A propos de GoodBarber

GoodBarber est le leader européen des générateur d'apps. Aujourd'hui, ce sont plus de 30 000 apps qui tournent grâce à sa technologie.

