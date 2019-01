Google, Ikea, Pepsico, British Airways, Primark et Carrefour, sont les premiers à confirmer leur présence au RBEWC

Les directeurs et cadres exécutifs des plus grandes sociétés internationales du secteur de la vente au détail participeront au premier RBEWC (Congrès international du commerce de détail et de l'expérience des marques). Les organisateurs de l'événement ont déjà confirmé les noms des premiers intervenants qui mettront en commun leurs expériences et évoqueront les principaux défis auxquels est confronté un secteur en pleine révolution technologique. Organisé par Fira de Barcelona, l'événement est divisé selon cinq domaines thématiques (expérience client, omnicanal, immobilier, technologie et personnalisation) et sept secteurs (mode, biens de consommation à rotation fréquente, boutiques et centres commerciaux, beauté, produits électroniques, ameublement et services bancaires numériques).