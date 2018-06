Henri de Castries nommé au conseil d'administration d'Argus

Henri de Castries préside depuis 2015, le think tank indépendant L'Institut Montaigne, qui observe les politiques publiques françaises et européennes et formule des recommandations pour renforcer la cohésion sociale, favoriser l'innovation et améliorer la compétitivité.

Il intègre en 2017 General Atlantic, actionnaire majoritaire d'Argus, en tant que président pour l'Europe et conseiller spécial. A ce titre, il aide les équipes d'investissement de General Atlantic à la recherche d'opportunités dans la région et à la création de valeur de son portefeuille mondial d'entreprises.

Il est aussi vice-président et administrateur référent de Nestlé ainsi qu'administrateur non exécutif du Groupe HSBC et de la Fondation nationale des sciences politiques en France.

"Nous sommes ravis d'accueillir Henri dans notre conseil d'administration" a déclaré Adrian Binks, président et directeur général d'Argus. "Il apporte avec lui, de son temps passé à AXA une vaste expérience pratique dans le développement d'une entreprise mondiale. Henri avec une carrière brillante et ses contacts financiers et gouvernementaux en Europe et au-delà, aidera Argus à continuer de développer sa présence mondiale."

A propos d'Argus Media

Argus est un organe de presse indépendant qui compte prés de 900 employés. Son siège social est à Londres et dispose de 21 bureaux dans les principaux centres mondiaux de commerce et de production de matières premières. Argus publie des évaluations de prix ainsi que des analyses des marchés internationaux de l'énergie et autres matières premières. Argus offre également des services de conseil personnalisés et organise des conférences sur les matières premières.

Des entreprises dans 140 pays à travers le monde utilisent les prix et données publiés par Argus afin d'indexer leur commerce physique, de même elles utilisent les informations d'Argus comme repères sur les marchés des dérivés financiers ainsi que pour leurs besoins d'analyse et de planification.

Argus qui a été fondée en 1970 est une société privée enregistrée au Royaume-Uni. Elle est détenue par des membres du personnel actionnaires et la société de capital investissement Global Atlantic.

