Himiway vélo électrique annonce le lancement de son site officiel en France

Himiway France sera lancé le 30 septembre et bénéficiera d'une réduction de €150 sur les vélos électriques, en utilisant le code suivant HIMI150.

PARIS, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Un véritable témoignage de la popularité des vélos électriques en France est le fait que le pays continue à avoir l'un des chiffres de vente les plus élevés depuis des années. Et la direction de la progression ne présente pas de signes de diminution de sitôt. La France est, sans aucun doute, un pays majeur pour le cyclisme en Europe

Aujourd'hui déjà, les vélos électriques sont omniprésents dans les rues et les pistes cyclables de Paris, et il en va de même dans d'autres régions, où les cyclistes réguliers profitent des routes pittoresques de la campagne française.

C'est pour ça, Himiway Bike lance officiellement en France le meilleur vélo électrique à pneus larges et à longue autonomie pour les Français.

Himiway France va lancer 2 modèles, Himiway Cruiser, qui est un Vélo électrique endurant à pneus larges et Himiway Cruiser Step-thru qui est un Vélo Electrique Tout-terrain longues distances.

Himiway vélo électrique vous permettra de parcourir tout type de terrain - forêt, montagne ou jungle urbaine. La détermination est notre attitude et le courage notre style. Peu importe où votre aventure vous conduit, soyez libre sur Himiway - il est là pour vous.

Himiway encourage les gens à explorer l'extérieur, à relever des défis et à s'inspirer de la nature sauvage qui sommeille en chacun d'eux.

L'histoire de Himiway Bike:

Himiway est né pour gravir les sommets où d'autres craignent de s'aventurer, afin que les gens puissent voir plus loin et aller plus loin.

Malgré le fait que plus de 70% des cyclistes poursuivent des vélos électriques pouvant aller plus loin, la plupart des vélos électriques sur le marché ne peuvent atteindre que 30-40 miles.

Depuis sa création en 2017, sur la base des commentaires de plus de 50 000 utilisateurs, Himiway n'a cessé d'améliorer l'autonomie des vélos électriques. En moyenne, l'autonomie des e-bikes Himiway peut atteindre 43% de plus que les autres e-bikes sur le marché, jusqu'à 60-80 miles sur une seule charge. Pour en savoir plus sur himiway france, consultez le site fr.himiwaybike.com.

