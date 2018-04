Hispack dévoile l'innovation et la technologie de l'industrie espagnole de l'emballage

Du 8 au 11 mai, Hispack, le plus important salon professionnel de l'industrie de l'emballage en Espagne, et l'un des trois plus importants évènements européens de la spécialité, rassemblera à Fira de Barcelona plus de 750 exposants de 24 pays qui présenteront les toutes dernières innovations en matière d'emballage, de procédés et de logistique. Hispack, qui attire plus de 35 000 visiteurs dont 10 % sont internationaux, exposera la robustesse, la qualité et l'innovation des machines, de la technologie et des matériaux espagnols pour la production des emballages.

Avec l'Amérique latine et la zone méditerranéenne, l'Europe est la principale zone d'intérêt d'Hispack pour les visiteurs internationaux intéressés à contacter les fabricants et les distributeurs de toutes sortes de machines et de matériaux d'emballage. Plus de 3 000 participants de pays européens sont attendus cette année, principalement en provenance du Portugal, de France, d'Italie, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Belgique.

L'édition 2018 de Hispack invitera directement plus de 70 acheteurs de 12 pays (Australie, Chili, Colombie, Côte d'Ivoire, Costa Rica, Inde, Mexique, Pays-Bas, Pérou, Afrique du Sud, Tunisie, et Turquie) ayant des projets d'investissement spécifiques à participer à des réunions commerciales avec les exposants. Par ailleurs, 400 professionnels internationaux assisteront également à l'évènement dans le cadre de délégations commerciales d'Algérie, du Chili, du Maroc, du Pérou, de Tunisie, du Mexique, et de Cuba, ainsi que de missions commerciales inversées d'Argentine, d'Iran, de l'Inde, d'Indonésie, et de Thaïlande.

L'offre commerciale de Hispack couvre l'ensemble du cycle de vie de l'emballage, de sa conception à son recyclage, ainsi que l'interconnexion avec d'autres processus de production et la chaîne logistique. Les machines et les accessoires nécessaires pour la fabrication des paquets et de l'emballage, l'équipement requis pour le traitement et l'embouteillage, le codage et le marquage, représenteront plus de la moitié des exposants du salon. Les entreprises de matières premières et les matériaux représentent 30 % des stands. De même, les zones dédiées à la logistique, l'automatisation et l'emballage Premium vont également enregistrer une croissance significative.

La durabilité, l'amélioration de l'expérience d'utilisation des emballages, l'automatisation vers l'industrie 4.0 et la logistique de l'emballage seront les thèmes majeurs de cette édition, avec plus de 70 conférences prévues dans la zone appelée Hispack Challenges.

Hispack aura lieu conjointement avec FoodTech Barcelona, la foire des technologies alimentaires, au centre commercial Gran Via de Fira de Barcelona.

http://www.hispack.com

