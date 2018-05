Hispack souligne que la durabilité et l'expérience utilisateur sont les grands défis du secteur de l'emballage

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )

Hispack va montrer comment l'emballage a, de nos jours, de nouvelles fonctions : c'est un élément de communication stratégique, essentiel dans la décision d'achat de l'utilisateur, ainsi qu'un facteur déterminant dans les processus de production, dans l'innovation des entreprises, tous secteurs d'activité confondus, dans le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement et la transformation numérique de l'industrie.

Avec ses près de 800 exposants venus de 24 pays, Hispack présentera la technologie, les machines et les différentes solutions d'emballage, en tenant compte de l'intégralité de leur cycle de vie et de leurs interconnexions avec d'autres processus de production et avec la chaîne d'approvisionnement. Le salon accueillera plus de 70 conférences et tables rondes, qui verront la participation de 185 experts. Plus de 38 000 visiteurs sont attendus.

Hispack va présenter les avancées en matière de durabilité dans le secteur de l'emballage, ainsi que des solutions d'emballage conçues pour faciliter la vie du consommateur. Le président d'Hispack, Javier Riera-Marsá, fait remarquer : « Il existe une plus grande utilisation des matériaux recyclables et biodégradables, des emballages plus légers et un net engagement en faveur de l'éco-conception, du recyclage et de la réutilisation dans le cadre de l'économie circulaire ».

Parallèlement à cela, Hispack expliquera comment l'emballage s'adapte au concept de « commodité », afin de générer des produits prêts à l'emploi à tout moment. En ce sens, un nouvel emballage apparaît, qui va interagir avec le produit qu'il contient, tout en améliorant ses propriétés, prolongeant sa durée de vie utile et fournissant des informations sur le produit à l'utilisateur.

Hispack reflète la reprise de l'industrie espagnole de l'emballage, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros par an. C'est le meilleur chiffre d'affaires de la dernière décennie, qui retrouve le niveau d'avant la crise, en affichant un taux de croissance annuel de 4,15 % pour la période 2013-2016.

Ce redressement du marché espagnol a augmenté de 14 % la participation d'entreprises d'autres pays à Hispack, des pays où figurent notamment la Turquie, l'Italie, l'Allemagne, la France, la Chine, la Hollande et le Portugal.

http://www.hispack.com

LA SOURCE Fira de Barcelona