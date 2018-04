HPD Software remporte le Queen's Award for Enterprise pour la deuxième fois

Les Queen's Awards for Enterprise sont les prix aux entreprises les plus prestigieux du Royaume-Uni. Dans la catégorie Commerce international, le prix récompense une croissance remarquable des bénéfices à l'étranger et une croissance en glissement annuel des ventes à l'étranger sur une période de six ans. Chaque année, des milliers d'entreprises britanniques participent à ce programme de prix prestigieux.

HPD Software a été sélectionnée sur la base de sa présence internationale sur plus de 50 marchés à travers le monde et pour sa récente expansion au Liban, en République démocratique du Congo, aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Cette croissance remarquable a été largement favorisée par un modèle tarifaire basé sur les abonnements qui rend le logiciel de finance HPD LendScape abordable pour les entreprises plus petites. Un autre facteur clé de l'expansion internationale de HPD Software est la capacité de localiser les fonctionnalités de la plateforme HPD LendScape, les langues, les devises, les règles fiscales et les jours ouvrables/non-ouvrables, qui peuvent être facilement adaptés. HPD stimule également l'innovation des entreprises en finançant des programmes de formation internes pour les banques qui souhaitent développer de nouvelles offres pour leurs clients. En 2017, 22 étudiants ont été formés dans le domaine de l'affacturage, grâce à une bourse financée par HPD via Factor's Chain International.

Kevin Day, PDG de HPD Software, a déclaré : « Nous avions été très heureux de remporter le Queen's Award pour le commerce international en 1999, et c'est un honneur et un privilège pour moi de travailler avec une équipe exceptionnelle qui a répété cet exploit - presque 20 ans plus tard. »

« La mission de HPD est de fournir des solutions logicielles complètes et flexibles pour l'industrie mondiale du financement de fonds de roulement. Nous sommes fiers de notre réputation internationale et cette distinction aidera à soutenir notre croissance. »

À propos de HPD Software

Fondée en 1982, HPD Software aide des banques et des prestataires de services financiers à développer et fournir des solutions de financement de fonds de roulement depuis ses bureaux implantés aux Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Des multinationales et des entreprises spécialisées dans le monde entier font confiance aux solutions de financement des factures et de collecte de données de HPD Software pour les aider à gérer plus de 50 000 clients.

http://www.hpdsoftware.com

À propos des Queen's Awards

S.M. la Reine décerne les Queen's Awards sur les conseils du Premier ministre, assisté par le Comité consultatif qui comprend des représentants du gouvernement, de l'industrie, du commerce et des syndicats.

