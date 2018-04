Huangling réinvente la ville fleurie orientale grâce à une expérience enrichie

Lancé en avril 2017, le concept touristique de ville fleurie était le premier du genre en Chine et a attiré vers Huangling des visiteurs de plus en plus nombreux en provenance des marchés domestiques et internationaux. 200 000 voyageurs venus du monde entier se sont rendus au village pendant les mois d'avril et mai 2017, une augmentation de 67 pour cent par rapport à l'année précédente.

En plus de son paysage naturel splendide, le village introduira cette année l'opéra traditionnel chinois au programme de la ville fleurie, donnant ainsi un exemple de sa connexion avec l'histoire et les traditions riches de la Chine. Les visiteurs peuvent assister à l'opéra Huizhou, l'opéra Huangmei et l'opéra Shaoxing représentés sur l'ancienne rue Tianjie. Des projets tels que la broderie du style Hui, la fabrication de parapluie en papier, l'atelier de shaiqiu et la fabrication de snacks traditionnels permettent à tous d'obtenir une expérience pratique tout en découvrant l'héritage culturel du village.

« Le thème de ville fleurie n'a pas seulement été un grand succès pour nous par le nombre de nouveaux visiteurs qui ont été attirés vers notre village ; il a ouvert de toutes nouvelles perspectives intéressantes et des événements culturels au village pour nos résidents », a dit Wu Xiangyang, PDG de Wuyuan Rural Culture Development Co., Ltd. « Revêtir les maisons traditionnelles et les bâtiments de notre village de merveilleuses mers de fleurs pour créer une combinaison saisissante de l'histoire bucolique longue de 580 ans de notre village avec l'écologie naturelle, signifiant l'harmonie perpétuelle entre l'homme et la nature. »

Le thème de ville fleurie a été largement acclamé par les visiteurs qui le considèrent comme une attraction incontournable. Les visiteurs peuvent découvrir des paysages sans pareil de fleurs de colza et de pêcher en fleur face à au décor élégant des bâtiments de style Hui tout en se promenant le long des anciens chemins et en profitant d'une brise printanière.

La ville fleurie de Huangling a connu un grand succès en définissant la ville fleurie orientale comme une ville qui offre une expérience culturelle profonde qui lui permet de se distinguer d'autres villes fleuries d'Europe.

À propos de Huangling

Située dans le comté de Wuyuan, dans la province de Jiangxi, en Chine, Huangling attire des visiteurs du monde entier. Le village pittoresque et élégant a préservé et maintenu son architecture ancienne du style Hui et offre une expérience touristique authentique de la campagne chinoise.

