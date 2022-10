Huawei lance une gamme de stockage pour diverses applications de données en Europe

PARIS, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lors du salon Huawei Connect 2022 Paris, Huawei a présenté son concept innovant "centré sur la data" pour le secteur du stockage des données. Le groupe a également lancé des produits et des solutions de stockage conçues autour de scénarios spécifiques, pensés pour exploiter tout le potentiel des données au sein des entreprises européennes.

Dr. Assaf Natanzon, Chief Architect du département Data Storage, est intervenu lors du Huawei Connect 2022 Paris

"Notre objectif est de partager les connaissances de Huawei en matière de stockage avec nos partenaires et clients européens, et nous nous engageons fermement dans cette voie", déclare le Dr Assaf Natanzon, Chief Architect - Huawei Data Storage.

Dr. Assaf Natanzon, Chief Architect du département Data Storage, est intervenu lors du Huawei Connect 2022 Paris

Le Dr Assaf Natanzon estime que le stockage des données subit trois évolutions majeures dans la nouvelle ère numérique :

L'intégration des bases de données distribuées, de la big data et des technologies d'IA va multiplier les scénarios d'application des données.

Les données deviennent plus chaudes, ce qui nécessite une analyse et un traitement en temps réel et plus rapide de la data.

La résilience numérique des entreprises est plus importante que jamais.

En réponse à l'évolution du stockage, Huawei adopte une approche "centrée sur les données" et lance des solutions et des produits de stockage adaptés à chaque scénario pour faciliter la transformation numérique de l'Europe.

Multi-cloud

Associer multi-clouds publics et privés constitue le meilleur choix pour la transformation du cloud. Le partage centralisé du stockage des données et le déploiement d'applications multi-clouds constituent l'architecture multi-cloud optimale pour les entreprises. Huawei Storage adhère à cette pratique innovante.

Production et transactions

Le stockage Full Flash OceanStor Dorado combine SAN et NAS avec une fiabilité et des performances de premier plan, ce qui est particulièrement adapté aux systèmes bancaires centraux et aux systèmes d'information hospitaliers (HIS). NAS et SAN utilisent tous deux les algorithmes de collaboration disque-contrôleur FlashLink et l'architecture à maillage complet SmartMatrix. En outre, OceanStor Dorado offre la seule solution NAS active-active du marché.

Analyse de données

OceanStor Pacific Scale-Out Storage élimine les goulets d'étranglement en matière de performances, de protocole et de capacité d'analyse de données grâce à des innovations architecturales, telles que le flux de données qui s'adapte aux capacités E/S, le matériel à ultra-haute densité et les algorithmes de codage d'effacement (EC), améliorant ainsi l'efficacité du traitement de l'analyse de données de plus de 30 %.

Protection des données

Le stockage Huawei assure une protection complète des données. En termes de reprise après sinistre (DR), Huawei propose plusieurs solutions, telles que la haute disponibilité (HA) locale, l'actif-actif intra-muros et le 3DC géo-redondant. Pour sauvegarder les données des services, OceanProtect offre une bande passante de sauvegarde et une bande passante de récupération trois fois supérieures à celles des produits concurrents, ainsi qu'un taux de réduction des données de 72:1. La solution de stockage Huawei Ransomware Protection couvre le stockage primaire et de backup, et utilise des modèles d'apprentissage automatique pour détecter les ransomwares, avec un taux de détection de 99 %.

Le Dr Assaf Natanzon précise : "Avec l'explosion du volume des données, les applications de data sont en plein essor. Huawei Data Storage s'engage à construire une base de stockage fiable et centrée sur les données pour diverses applications afin de libérer la productivité des données."

À propos de Huawei

Huawei est une entreprise privée détenue à 100 % par ses employés. Fondée en 1987, elle est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. L'entreprise emploie environ 197 000 personnes, opère dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

La mission de Huawei est de construire un monde intelligent et entièrement connecté en apportant le numérique à chaque personne, foyer et organisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925044/Huawei_Dr_Assaf_Natanzo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

Contacter Huawei

Pour toute demande de presse, contactez : Cui Yubin: [email protected] ou appelez le +32 473196106.

SOURCE Huawei EBG Western Europe