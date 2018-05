iBASEt nomme Philippe Boissat au poste de directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA)

Avant de rejoindre iBASEt, Philippe Boissat a été Senior vice-président Aérospatiale & Défense chez AKKA Technologies. Philippe Boissat a également été conseiller principal pour l'aérospatiale et la défense – Europe et États-Unis d'Amérique, chez Deloitte. Chez SAS Institute, il a été vice-président du commerce et du développement pour l'aérospatiale. Depuis 2005, Philippe Boissat est président et fondateur de 3i3s, une organisation sans but lucratif dans le secteur de l'aérospatiale.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Philippe qui apportera tout son savoir-faire et ses antécédents à notre équipe », explique Len Lisewsky, vice-président des ventes à l'international chez iBASEt. « Philippe connaît parfaitement le secteur de l'aérospatiale en Europe, et nous pensons que son expérience aidera iBASEt à accélérer son expansion et sa croissance sur le marché. Philippe entend mettre la valeur unique et différenciée d'iBASEt parfaitement en phase avec les impératifs stratégiques de notre client autour de la fabrication numérique. »

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe d'iBASEt pour l'aider à renforcer sa présence internationale », précise Philippe Boissat. « iBASEt est manifestement un leader dans la fabrication sur mesure complexe, et je suis très heureux de l'aider à accroître sa part de marché dans la communauté mondiale. »

À propos de iBASEt

iBASEt est un important fournisseur de solutions logicielles destinées à des secteurs complexes et hautement réglementés, comme l'aérospatiale et la défense, les dispositifs médicaux, le nucléaire, les équipements industriels, l'électronique et la construction navale. Le logiciel Solumina d'iBASEt simplifie et intègre les systèmes industriels d'exécution et la gestion des opérations (MES/MOM), la maintenance, repair and overhaul (MRO) et les systèmes de gestion de la qualité d'entreprise (EQMS) pour les opérations et la gestion de la qualité des fournisseurs. Solumina est implémenté par de nombreux chefs de file de l'industrie dans l'aérospatiale et la défense, y compris de grands constructeurs européens comme Airbus et Rolls Royce.

Contact marketing

Tom Hennessey, vice-président du marketing

949-958-5200

thennessey@iBASEt.com

LA SOURCE iBASEt