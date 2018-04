Icelandair invite ses passagers à capturer des photos aériennes éblouissantes à 32 000 pieds d'altitude

Le tout premier Boeing 737 MAX 8 d'Icelandair prend son envol avec sa cabine plus spacieuse et ses nouveaux hublots qui offrent une vue plus large, améliorant ainsi le confort et l'expérience des voyageurs pour leur rendre le voyage encore plus agréable

Le Boeing 737 MAX 8 rejoint la flotte d'Icelandair et fera son apparition à travers le réseau en traversant l'Atlantique tous les jours

Icelandair recevra 16 nouveaux avions au cours des quatre prochaines années dans le cadre de son engagement à améliorer continuellement son expérience client, afin de faire en sorte que ses passagers apprécient le voyage tout autant que la destination

La compagnie aérienne transatlantique Icelandair accueille son tout premier Boeing 737 MAX 8 avec un vol de célébration unique « Iceland By Air », qui a suivi un itinéraire spécial en survolant certains des paysages et des vues les plus spectaculaires d'Islande.

Tous les avions d'Icelandair portent le nom de volcans islandais ou de régions d'Islande d'une beauté naturelle particulière. Le nouveau Boeing 737 MAX 8, baptisé Jökulsárlon, a suivi un itinéraire de vol sur mesure qui a permis aux passagers d'apercevoir son homonyme, la lagune glaciaire de Jökulsárlon, ainsi que la plage de sable noir de Reynisfjara et le glacier Vatnajökull.

Accueillis à bord par le meilleur photographe paysagiste d'Islande, Páll Jökull, les invités se sont vus dispenser une leçon en plein air pour apprendre à prendre de superbes photographies aériennes à travers les nouveaux hublots de l'avion, conçus pour offrir une meilleure vue. Les conseils de photographie de Páll ont aidé les passagers à prendre le cliché parfait : mettre à profit le nouveau système d'éclairage LED de l'avion pour éclairer la photo et utiliser les hublots mieux conçus pour la cadrer. « Pour capturer une bonne photo depuis le Boeing 737 MAX, il faut combiner la lumière disponible avec la composition de ce que vous voyez à travers le hublot, le paysage et le ciel, ce qui est plus simple grâce aux nouvelles fenêtres de l'appareil », conseille Jökull.

Les passagers ont trinqué en l'honneur du nouvel avion en dégustant une Pale Ale 737 Transatlantic Icelandair, spécialement brassée pour l'occasion, qui sera disponible à bord et dans le salon Saga Lounge d'Icelandair à l'aéroport international de Keflavik pour une durée limitée. Cette bière, qui titre 7,37° d'alcool, est brassée à partir de houblon de la région du Nord-Ouest Pacifique (où les avions Boeing sont fabriqués) et de malts européens, rendant ainsi hommage aux trajets que ces avions suivront au quotidien.

Le nouveau Boeing 737 MAX 8 d'Icelandair offre une expérience de vol améliorée au client avec une cabine remaniée et un éclairage LED personnalisable. Incorporant des années de recherche dans sa conception, la cabine améliorée comporte un intérieur Boeing Sky doté de parois sculptées modernes qui orientent astucieusement l'œil vers la fenêtre. Quelques touches d'attention supplémentaires ont été apportées, avec des compartiments de rangement plus spacieux afin d'offrir plus d'espace aux passagers pour ranger leurs bagages à main.

Le tout nouvel avion d'Icelandair fixe également de nouvelles normes en matière d'efficacité énergétique, avec une consommation de carburant réduite de 20 %* et une autonomie maximale de 3 515 milles nautiques. Le 737 MAX incorpore la toute dernière technologie de moteur silencieux afin de réduire l'empreinte sonore de l'avion de près de 40 pour cent.

La compagnie aérienne ajoutera un total de 16 nouveaux Boeing 737 MAX 8 et Boeing 737 MAX 9 à sa flotte au cours des quatre prochaines années, afin de renforcer son réseau en pleine expansion.

Le nouvel avion viendra compléter la flotte existante de 757 et de 767 d'Icelandair, tous parfaitement adaptés aux vols moyen-courriers pour les liaisons transatlantiques et européennes de la compagnie aérienne.

Björgúlfur Jóhannsson, président-directeur général d'Icelandair, a déclaré : « En accueillant 16 nouveaux avions dans la flotte d'Icelandair au cours des quatre prochaines années, nous marquons notre volonté d'améliorer continuellement notre expérience client. La famille d'avions Boeing 737 MAX nous permettra de continuer à consolider notre réseau d'itinéraires et d'offrir à nos clients plus de choix et de flexibilité dans cet environnement hautement compétitif. »

Au début de l'été 2018, la compagnie aérienne lancera quatre nouveaux itinéraires vers l'Amérique du Nord ainsi qu'une nouvelle liaison entre Dublin et Reykjavik. Par ailleurs, Icelandair a récemment simplifié sa gamme de produits en offrant deux classes de voyage, Saga Premium et Economy, afin de mieux répondre aux besoins de ses clients. En plus d'investir dans de nouveaux appareils et de renforcer son réseau, l'entreprise a mis à jour son expérience en ligne avec un nouveau site web disponible en 16 langues et plus facile à parcourir que jamais.

Au cours du mois prochain, tous les passagers montant à bord du Boeing 737 MAX 8 pourront essayer de capturer la photo parfaite depuis les airs et utiliser le mot-dièse #IcelandByAir pour participer à un concours de photos. Les vainqueurs figureront dans le magazine de bord d'Icelandair et sur le site web de la compagnie aérienne. Pour voir les conseils du photographe Páll, pour en savoir plus sur le concours ou pour réserver un billet avec Icelandair, rendez-vous sur : http://www.icelandair.com.

