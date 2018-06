Icelandair porte haut les couleurs de son drapeau national pour célébrer le 100e anniversaire de l'indépendance islandaise

Icelandair célèbre le centième anniversaire de l'indépendance islandaise en dévoilant un Boeing 757-300 aux couleurs du drapeau national islandais



La compagnie aérienne transatlantique Icelandair promet d'être la reine des pistes grâce à son dernier modèle spécial rendant hommage au centième anniversaire de l'autonomie islandaise. Fière de son riche patrimoine, la compagnie a transformé l'un de ses Boeing 757-300 en œuvre d'art volante, habillée aux couleurs du drapeau national islandais, dans l'optique de rapprocher les passagers de l'histoire de la nation avant même qu'ils n'embarquent à bord.

La présentation de cet avion étendard met en lumière un autre moment phare de l'histoire de l'île et permet aux fans inconditionnels de football d'aller soutenir leur équipe fétiche à l'heure de faire elle-même son entrée dans l'Histoire. Le pays est de fait la plus petite nation à jamais se qualifier pour la plus grande scène mondiale de la planète foot, la Coupe du monde. Ainsi la compagnie aérienne a mis en place un service spécial cet été entre l'Islande et la Russie. Avant d'embarquer pour le vol inaugural, les membres du légendaire groupe de fans « Tólfan » ont d'ailleurs entonné l'emblématique coup de tonnerre « Húh », signe de ralliement des supporteurs de l'équipe.

Björgólfur Jóhannsson, président-directeur général d'Icelandair, a déclaré à ce propos : « pour marquer ce jalon de notre Histoire, nous souhaitions quelque chose de remarquable, et nous espérons que les Islandais et nos invités du monde entier aimeront voler à bord de cet avion très spécial. Avec notre service, nous espérons que nos passagers apprécieront ces moments à bord en profitant de la culture et du patrimoine islandais avant même d'embarquer. »

Tous les avions d'Icelandair portent le nom d'un volcan ou d'un site naturel d'exception. Celui-ci s'appelle « Þingvellir » en hommage au parc national époustouflant du pays, et fera des apparitions un peu partout sur le réseau. Il est le troisième de la famille d'habillages spéciaux d'Icelandair, et rejoint ainsi « Hekla Aurora » et « Vatnajökull », dévoilées respectivement en 2015 et 2017, et inspirées par les aurores boréales et le deuxième plus grand glacier d'Europe.

Ce nouvel avion étendard propose également des touches étonnantes à l'intérieur de l'appareil pour prolonger la magie du ballon rond, notamment l'illusion d'un terrain de foot en gazon au sol. En outre, les housses des appuie-têtes et les tasses à café arborent les couleurs du drapeau ainsi que des références originales au football islandais.

Sponsor de longue date de l'équipe nationale, Icelandair a célébré sa réussite avec le lancement de Team Iceland Stopover, série d'expériences de 90 mn gratuites pour tous les passagers, inspirées par le foot et co-créées par les équipes nationales islandaises.

Profitez de votre voyage cet été avec Icelandair. Pour en savoir plus sur cet habillage anniversaire, ou sur Team Iceland Stopover, et réserver, rendez-vous sur : http://www.Icelandair.com.

Team Iceland Stopover

Icelandair a lancé Team Iceland Stopover, programme original à destination des passagers, composé de séances découvertes inspirées par le football et co-créé par la compagnie et les joueurs de l'équipe nationale. La compagnie transatlantique Icelandair est fière de sponsoriser l'équipe et de s'associer à son aventure cet été. Elle offre à ses passagers la chance d'accompagner les joueurs avec des expériences spécialement conçues de 90 minutes dans le prix du billet d'avion.

Disponible de mai 2018 à la fin juin 2018. Pour en savoir plus et faire votre réservation, rendez-vous sur : http://www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

Des expériences de 90 minutes :

Support like an Icelander (Savoir encourager comme un Islandais) : les équipes d'Islande entretiennent une relation unique avec leurs supporteurs et ce ne sont pas les capitaines Aron Gunnarsson et Sara Björk Gunnarsdóttir qui le démentiront. C'est pourquoi ils offrent la possibilité aux heureux supporteurs d'assister à un match de leur équipe masculine ou féminine et d'apprendre à encourager les joueurs comme savent si bien le faire les supporteurs islandais, qui sont parmi les plus passionnés du monde.

Aron confit, « Nous entretenons une relation très spéciale avec nos supporteurs. Ils sont incroyables et nous poussent à chaque match. Cette expérience va permettre à certains de nos supporteurs internationaux de savoir encourager comme un vrai Islandais. »

« Je suis fière d'appartenir à une nation qui a fait de l'égalité femme-homme une priorité et qui encourage les femmes à venir en nombre faire du sport. Pendant que notre équipe masculine sera en Russie, nous espérons que les supporteurs de foot prendront plaisir à nous encourager comme les Islandais lors de ce match décisif pour nous » explique Sara.

Relax like a Pro (Savoir de détendre comme un pro) : Aaprès avoir créé l'événement en marquant le premier but de l'Islande dans une compétition internationale, le milieu de terrain Birkir Bjarnason sait que le repos et la détente font partie intégrante de l'entrainement. Il invite les passagers à venir à Laugarvatn Fontana, l'un des sites géothermiques qu'il affectionne particulièrement. Les passagers pourront se relaxer comme des pros et profiter des bains d'eau chaude, du sauna et du lac pour nager.

Birkir explique « À l'approche d'une grande compétition, ce qui compte c'est le temps qu'on passe sur le terrain et comment occuper celui qu'on passe hors du terrain. Avec cette séance découverte, les passagers pourront profiter de l'un de mes endroits préférés pour se détendre et se reposer en Islande. »

Train the Icelandic Way (Savoir s'entraîner à la façon islandaise) : la star internationale Dagný Brynjarsdóttir est experte dans l'art de l'entraînement, sur le terrain ou hors du terrain. Oubliez les haltères et les exercices de la salle de gym. Suivez plutôt d'une séance d'entraînement à votre rythme en profitant de superbes vues de l'Islande.

Dagný déclare, « La nature en Islande offre une occasion fantastique d'adopter un programme d'entraînement revitalisant, ce qui est tellement motivant lorsqu'on est en Islande. Cette expérience va vous offrir la chance de vous entraîner vraiment à la façon islandaise. »

Footballing Family (Savoir vivre le football en famille) : en Islande, le foot c'est une affaire de famille et la légendaire Breidablik Academy est l'endroit où de nombreux membres de l'équipe nationale ont débuté leur carrière lorsqu'ils étaient jeunes. Parmi eux, Jóhann Berg, qui est depuis devenu joueur de première ligue. Les jeunes voyageurs auront la chance de suivre Jóhann lors d'une séance spéciale de 90 minutes à l'Academy.

Jóhann commente, « En Islande nous mettons vraiment l'accent sur nos équipes de jeunes et nous avons des installations de football fantastiques permettant de jouer par tous les temps. L'une des meilleures est à Breidablik où j'ai commencé ma carrière. Nous serons heureux d'offrir à certains de nos supporteurs internationaux et à leurs familles la chance de m'accompagner et de profiter de cette véritable 'maison du foot' »

Goal in One : le football n'est pas le seul sport de haut niveau que pratique Gylfi Sigurðsson. Il sait aussi jouer au golf (à un très haut niveau). Les voyageurs pourront jouer au golf sur l'un des parcours préférés de Gylfi en Islande et s'arrêteront au club pro où ils pourront perfectionner leurs swings et leur putt.

Gylfi explique, « Pour bien jouer sur le terrain, il est essentiel pour moi de profiter de la vie et de mes autres passions. Parmi elles, il y a le golf. Cette séance vous permet de découvrir cet été l'un des parcours de golf les plus célèbres du pays où vous pourrez jouer sous le soleil de minuit. »

Icelandair

Icelandair est une compagnie aérienne transatlantique qui offre l'occasion à ses passagers de faire escale en Islande sans coût aérien supplémentaire. Depuis les années 1960, Icelandair encourage ses passagers à profiter d'une escale en Islande. Icelandair dessert aujourd'hui 24 destinations en Europe vers 22 villes d'Amérique du Nord. Icelandair assure également des liaisons à partir et vers l'Islande comme suit :



Canada : Edmonton, Halifax, Montréal, Toronto et Vancouver



Europe : Reykjavik, Akureyri, Amsterdam, Bergen, Berlin, Billund, Bruxelles, Copenhague, Dublin, Francfort, Genève, Göteborg, Glasgow, Hambourg, Helsinki, Londres, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Oslo, Paris, Stockholm et Zürich



Etats-Unis : Anchorage, Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Kansas City, Minneapolis, New York, Orlando, Philadelphie, Portland, San Francisco, Seattle, Tampa et Washington D.C

Quelques faits marquants sur le football islandais

Avec une population de 350 000 habitants seulement, l'Islande est la plus petite nation à s'être jamais qualifiée pour les finales de la Coupe d' Europe . Avant elle, le plus petit État à se qualifier était la Slovénie, avec une population d'à peine 2 millions d'habitants.

. Avant elle, le plus petit État à se qualifier était la Slovénie, avec une population d'à peine 2 millions d'habitants. En 2017, l'Islande est devenue le plus petit pays à jamais se qualifier pour la Coupe du monde. Avant elle, ce record était détenu par Trinidad et Tobago , qualifié pour la Coupe du monde 2006 avec une population d'1,3 million d'habitants.

et , qualifié pour la Coupe du monde 2006 avec une population d'1,3 million d'habitants. Le surnom de l'équipe nationale, Strákarnir okkar, signifie « Nos gars ». De la même manière, l'équipe féminine est surnommée Stelpurnar okkar - « Nos filles ».

8 % de la population islandaise environ a accompagné l'équipe pour l' Euro 2016 en France .

en . En 2017, la fédération islandaise de football recense environ 23 000 licenciés. Un tiers environ sont des femmes

À la fin de l'année 2017, l'équipe islandaise masculine se classait 21 e du classement FIFA. En octobre 2012, le pays se classait 131 e , soit le rang le plus bas jamais atteint

du classement FIFA. En octobre 2012, le pays se classait 131 , soit le rang le plus bas jamais atteint L'équipe islandaise qui s'est qualifiée pour l'Euro se composait de joueurs ayant évolué ensemble depuis leurs débuts dans des équipes juniors. Le noyau dur de l'équipe se connaît au niveau national depuis la tranche d'âge U17

Heimir Hallgrímsson, coach de l'équipe, travaille à temps partiel comme dentiste dans sa ville natale de Vestmannaeyjar

