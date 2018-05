IFRS 16 : Invoke certifié par un grand cabinet d'audit

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/692681/INVOKE_Logo.jpg )



Publiée en 2016 par l'IASB (International Accounting Standards Board), la norme IFRS 16 a pour objectif d'apporter plus de transparence sur les locations dans l'analyse financière des entreprises. Elle va ainsi obliger les entreprises à porter une dette découlant d'un contrat de location au passif du bilan, tandis qu'un droit d'utilisation sera inscrit à l'actif. Cette norme sera obligatoire pour les exercices clos à partir du premier janvier 2019.

Afin de permettre à ses clients de répondre de façon à la fois rapide et pérenne à ces nouvelles exigences de conformité, Invoke a étendu sa gamme logicielle phare, Invoke FAS, aux nouvelles problématiques découlant de la norme comptable internationale IFRS 16.

Une paramétrage conforme aux normes internationales

La solution Invoke FAS IFRS 16 a été conçue pour répondre spécifiquement aux besoins de la norme, tout en assurant à l'utilisateur la conformité parfaite de ses calculs et de ses écritures de retraitements.

Le mode calculatoire et le paramétrage de la solution ont été validés par un grand cabinet d'audit, parmi les « Big 4 », garantissant ainsi leur conformité avec la norme. L'exhaustivité des scenarii de test élaborés a permis de couvrir l'ensemble du champ d'application de la norme, avec une attention toute particulière portée au traitement des cas complexes - prise en compte des méthodes de transition, sous-locations, options des contrats, indices, modifications au cours du cycle de vie,…

Après une analyse approfondie, le cabinet d'audit « Big 4 » mandaté a pu confirmer que l'ensemble des scenarii avaient été réalisés avec succès par la solution FAS IFRS 16, validant ainsi la parfaite conformité des écritures de retraitements générées.

Cet exercice de tests probant a ainsi pu révéler l'absence d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes dans les calculs réalisés par l'outil Invoke FAS IFRS 16, permettant ainsi à Invoke de devenir le premier éditeur de logiciels certifié techniquement et fonctionnellement par un cabinet d'audit de renommée internationale.

« Cette certification assure à nos clients la parfaite conformité de l'ensemble de leurs écritures de retraitements. Avec FAS IFRS 16, ils misent sur la qualité des données et peuvent ainsi se concentrer sur l'analyse de l'impact de la norme sur leurs comptes consolidés. » déclare Adeline Arana, Chef de Produit Reporting & Consolidation.

Une solution stratégique orientée utilisateur métier

Basé sur la plateforme modulaire de reporting unifié Invoke, la solution Invoke FAS IFRS 16 permet une gestion plus agile des contrats de location et des crédits-bails. Au-delà du simple inventaire des contrats et du calcul automatique de leur éligibilité à la norme, la solution permet à ses utilisateurs d'industrialiser leurs processus de retraitements, notamment grâce à un workflow standard d'alertes sur les contrats. Ils ont un accès immédiat aux indicateurs-clés nécessaires à leurs prises de décisions financières au travers de simulations.

Tout au long du processus, la solution leur permet d'obtenir, d'un simple clic, une traçabilité complète de l'ensembles des données. Une fois traitées, ces données peuvent être exportées vers tout outil de consolidation, logiciel comptable ou ERP du marché.

