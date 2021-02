Industrie automobile turque : une ressource pour la transformation numérique

HAMBOURG, Allemagne, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Au cours de ces dernières années, la Turquie est devenue l'un des principaux producteurs et sous-traitant pour les constructeurs automobiles européens. Grâce à son savoir-faire et à sa main d'œuvre qualifiée, le secteur automobile et de sous-traitance turc vise à venir en support aux constructeurs internationaux pour relever les défis de demain. Depuis plusieurs années l'industrie automobile et de sous-traitance turque constitue un partenaire de choix pour le secteur automobile international. Bien que la Turquie ait jusqu'à présent rarement fait l'objet de l'attention des médias en sa qualité de site industriel automobile, elle occupe une position de leader au niveau international. Ainsi, selon les informations fournies par l'Union des exportateurs de l'industrie automobile (OIB), la Turquie est le premier exportateur de voitures vers les pays de l'UE. Rien qu'en 2019, l'UE a importé plus d'un million de véhicules en provenance de Turquie.

Premier choix des acheteurs

Les entreprises turques sont également un important fournisseur de pièces détachées pour l'industrie automobile internationale : Il est difficile de trouver une voiture dans le monde qui ne contienne pas de pièces ou de composants provenant de Turquie.

Des marques automobiles internationales telles que Renault, Ford, Toyota, Fiat ou Honda produisent en Turquie. Les véhicules utilitaires constituent un autre marché important. La Turquie compte en effet parmi les premiers producteurs d'autobus au monde. Des entreprises internationales telles que MAN et Mercedes-Benz produisent des autobus en Turquie. Les fabricants d'autobus turcs tels que Karsan comptent parmi les marques les plus célèbres au monde.

Les constructeurs automobiles internationaux qui coopèrent avec des entreprises turques apprécient la compétitivité et la productivité de leurs sous-traitants turcs, ainsi que la qualité et le potentiel innovants. De nombreux représentants de l'industrie automobile internationale bénéficient des compétences et de la mobilité des collaborateurs qui travaillent dans les usines de leurs sites en Turquie. Le constructeur automobile français Renault a ainsi décidé d'installer un de ses plus grands sites de production en Turquie.

Le processus de transformation rapide que connaît l'industrie automobile et les défis entrepreneuriaux qui en découlent ont permis au secteur automobile et de sous-traitance turc de proposer des solutions innovantes et rentables à ses partenaires internationaux. L'un des projets-phares réside dans le développement de la voiture électrique TOGG dont l'entrée sur le marché est prévue pour 2022. « La première voiture électrique nationale TOGG est une production prestigieuse qui donnera un nouvel élan au secteur de l'automobile turc » a souligné Baran Çelik, président de l'Union des exportateurs de l'industrie automobile (OIB).

Avec le passage à l'électromobilité, le secteur automobile turc confirme qu'il est en mesure de contribuer activement à l'évolution du secteur grâce à une technologie innovante.

Les entreprises automobiles et de sous-traitance basées en Turquie s'appuient sur des ouvriers qualifiés et des ingénieurs à la pointe de la technologie. Environ un cinquième des collaborateurs de l'industrie sont titulaires au minimum d'une licence. En raison de la jeunesse de la population, un grand nombre de professionnels du secteur sont à la pointe des nouvelles avancées technologiques.

La recherche et le développement occupent une place de choix

Les entreprises misent sur la recherche et le développement afin de proposer des solutions innovantes aux constructeurs automobiles et aux constructeurs de véhicules utilitaires. Le secteur de la sous-traitance automobile dispose d'environ 130 centres de recherche et développement au sein desquels sont conçus de nouveaux produits ainsi que de nouveaux processus de fabrication.

Alper Kanca, président de l'Association des fabricants de pièces automobiles turcs (TAYSAD) considère que la situation géographique du pays - entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique – comme un atout majeur : « Notre formidable situation géographique nous facilite l'accès à de nombreux marchés de matières premières et de ventes » Une situation géographique qui offre aux constructeurs européens un accès vers l'Afrique, l'Asie centrale et le Moyen-Orient.

Équipés pour l'avenir

Malgré les défis et les perturbations économiques liés à la crise du coronavirus et aux transformations structurelles du secteur de l'automobile, Alper Kanca est convaincu que les entreprises turques de l'automobile et de la sous-traitance sont parfaitement équipées pour l'avenir. Dans le cadre de processus d'apprentissage et d'amélioration continue, le secteur est mobilisé pour renforcer ses points forts.

« Avec plus de 6 000 entreprises exportatrices, nous proposons de très nombreuses options, que ce soit en termes de gamme de produits ou de fabrication interne », a souligné le président de TAYSAD, avant d'ajouter : « Les entreprises de notre pays ont reçu de nombreuses récompenses de qualité au cours de ces dernières années et leurs clients internationaux les évaluent souvent comme excellentes. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1433129/Turkish_Automotive_Logo.jpg

SOURCE Turkish Automotive