Information importante d'Artprice dans un souci d'équité avant son AGM du 29 Juin 2018

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg )

Ces différentes conditions normatives se retrouvent dans l'ensemble des provinces à travers "la documentation compréhensive du système d'information chinoise". En effet sur le territoire chinois, Internet est sous la juridiction de la souveraineté chinoise. La souveraineté de l'Internet chinois doit être respectée et protégée.

Le document ajoute que les individus et entreprises étrangers peuvent utiliser Internet en Chine, mais ils doivent se soumettre aux lois du pays. Artprice a donc procédé à un nettoyage des codes informatiques notamment de sociétés de droit américain dont les lignes de codes incluent entre autres, des cookies ou balises pour procéder à des référencements ou des remontées d'informations. De même, Artprice a supprimé ses applications informatiques en mode Cloud.

Cette finalisation juridique est le fruit du vaste effort qu'Artprice a développé depuis 7 ans avec l'intégralité de ses banques de données (plusieurs centaines de millions de champs lexicaux) en mandarin pour atteindre la diaspora chinoise à travers le Monde hors la Chine.

L'ouverture du marché chinois par son associé le groupe étatique Artron / AMMA permet à Artprice via un co-branding de pénétrer "behind the firewall" dans l'Intranet chinois pour atteindre les 1,34 millions de chinois collectionneurs d'Art millionnaires en Chine.

Cette population cliente du groupe Artron / AMMA s'intéresse à l'Art comme signe extérieur de richesse ou comme investissement pur (les investissements immobiliers sont limités à 2 acquisitions/foyer). Il est bon de souligner qu'une rencontre au sommet a eu lieu à Pékin entre les états-majors d'Artprice et Artron / AMMA.

Les Chinois qui ont étudié à l'étranger, et qui ont donc "formé leur oeil" aux codes esthétiques occidentaux, arrivent à "maturité" à l'âge où ils deviennent des collectionneurs qui sont en capacité d'investir dans des domaines diversifiés, dont l'Art. Ils ont besoin de référence pour leurs achats d'Art, aussi bien chinois qu'occidental.

Le secteur de l'information sur le Marché de l'Art en Chine est tenu par Artron / AMMA, entreprise étatique qui a le monopole sur les services aux commissaires-priseurs (Formation, réalisation des Catalogues et site Web, publicité, etc.). Artron / AMMA couvre principalement les Maisons de Ventes Chinoises (Chine, Taïwan, Hong Kong). Concernant les collectionneurs d'Art, Artron / AMMA a des écoles de formation et dispose de moyens pour aider à l'acquisition des œuvres par les collectionneurs.

Selon Le Laboratoire Européen d'Anticipation Politique: "L'observation de la Chine, en revanche, permet de se donner une idée de ce que sera une e-économie.

En août 2017, la Chine comptait pour 40 % des échanges en ligne mondiaux, réalisant 11 fois plus de transactions en ligne que les Etats-Unis. En l'occurrence, la Chine a l'immense avantage sur l'Occident de construire son économie de marché directement sur la base d'Internet. Une e-économie n'est pas la duplication d'une économie réelle, c'est un écosystème développant ses logiques spécifiques." Source LEAP 2020, Source GEAB n°126 Juin 2018

Concernant l'historique conséquent de la construction des relations entre Artprice et Artron / AMMA et les conséquences économiques, il faut se référer aux documents de référence d'Arprice et notamment au document de référence 2017 déposée auprès de l'AMF le 1er Juin 2018 en application du règlement général notamment l'article 212-13, ainsi qu'aux communiqués.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2017 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2017

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 2,3 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos 2,7 millions d'abonnés : http://goo.gl/zJssd https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact ir@artprice.com

LA SOURCE Artprice.com