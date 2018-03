Innovation : deux enfants inventent un réservoir lave-glace qui utilise l'eau de pluie pour se remplir

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658097/Ford_Logo.jpg )



Voici une idée qui pourrait permettre, dans un futur proche, d'économiser des milliards de litres d'eau*. Pour laver son pare-brise, pourquoi ne pas collecter et réutiliser l'eau de pluie ?

L'idée est née l'été dernier, alors que Daniel et Lara, deux frères et sœurs de la famille Krohn, roulaient en voiture sous une forte averse. Lorsque la pluie s'arrêta, leur père, au volant, essaya de nettoyer son pare-brise obstrué par des saletés au niveau de son champ de vision. Mais le réservoir de liquide lave-glace était vide, et les essuie-glaces ne faisaient que salir davantage le pare-brise de leur père.

C'est ainsi que les deux enfants imaginèrent un système de récupération des gouttes de pluie pour remplir le réservoir de lave-glace. Une invention qui leur valut de remporter le premier prix d'un concours de science régional dans leur pays, en Allemagne. Depuis, un véritable prototype du concept a été développé sur un véhicule pour être testé en conditions réelles.

"Il pleuvait à torrent. Il y avait de l'eau absolument partout, sauf dans le réservoir de liquide lave-glace ! L'idée est venue d'un coup et nous a parue tellement évidente… Il suffisait de réutiliser l'eau de pluie", a déclaré Daniel, âgé de 11 ans et originaire de Jülich, en Allemagne.

"Difficile de croire que nous étions les premiers à y penser", a ajouté sa sœur Lara, âgée de 9 ans. "Pour tester notre idée, nous avons démonté certains de nos jouets qui intégraient des circuits d'eau comme notre camion de pompier ou encore notre aquarium. On a ensuite fabriqué un système de filtre pour nettoyer l'eau, et ça marchait parfaitement !"

L'idée est parvenue jusqu'aux oreilles des ingénieurs Ford, qui ont proposé de tester un dispositif à taille réelle sur un Ford S-MAX. Pour récupérer l'eau, les ingénieurs Ford ont mis en place un bac de récupération d'eau, à la base du pare-brise, relié par une durite au réservoir du lave-glace.

Découvrir la vidéo ici.

Un réservoir plein en moins de cinq minutes de pluie

"L'invention de Daniel et Lara se cachait sous les yeux des conducteurs depuis des dizaines d'années, et il a suffi d'un éclair de génie de deux enfants pour qu'elle se concrétise. En moins de cinq minutes de pluie, le réservoir du véhicule était complètement rempli", a déclaré Theo Geuecke, ingénieur chez Ford Europe.

Le besoin en eau devrait augmenter considérablement dans les années qui viennent, avec l'avènement de nombreux capteurs et caméras sur les véhicules modernes, qui doivent être maintenus propre en permanence. Les ingénieurs travaillent déjà, en parallèle, à différents moyens de récupérer l'eau de pluie ou l'humidité à bord pour la filtrer et même la transformer en eau potable.

*Chaque année, chaque conducteur utilise près de 20 litres d'eau pour nettoyer le pare-brise de son véhicule. Avec 291 millions de voitures actuellement en service sur les routes d'Europe, le système "Krohn" permettrait d'économiser près de six milliards de litres d'eau par an, rien qu'en Europe.

