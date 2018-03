Invoke élu "Meilleur logiciel de reporting réglementaire" aux Insurance ERM Awards

Invoke, éditeur de logiciels français, leader européen en matière de reporting réglementaire, est le partenaire de confiance tant des autorités de supervision nationales et pan-européennes que des entités régulées du secteur financier confrontées à des impératifs complexes telles que la directive Solvabilité II.

Après avoir été élu "Meilleur logiciel réglementaire" en 2014 par le célèbre magazine Insurance Risk, puis "Best Data Solution" en 2017 par Insurance ERM, la solution Invoke Regulatory ajoute à son palmarès le trophée du "Meilleur Logiciel de Reporting Réglementaire" décerné lors des Insurance ERM Awards 2017.

Fort d'un parc installé qui représente plus de 20% des entités d'assurance régulées en Europe, lesquelles utilisent les solutions Invoke pour produire et déclarer leurs reporting Solvabilité II ainsi que leur reporting assurance national, dans pas moins de 28 pays, Invoke Regulatory a été distingué une nouvelle fois par un jury trié sur le volet issu du monde de l'assurance, recevant ainsi sa troisième récompense.

Une solution multi-juridiction de bout en bout

Solution de bout-en-bout, Invoke Regulatory offre notamment l'avantage d'une collecte de données flexible et autonome, et gère l'éventail complet des particularités nationales, allant des obligations réglementaires nationales spécifiques aux règles techniques de remise les plus fines.

"Invoke répond aux obligations réglementaires locales telles que les Etats Nationaux Spécifiques (ENS) pour la France et l'Irlande, le reporting à la Banque Centrale du Luxembourg (états BCL), le reporting CMR à destination de la Lloyd's, de même qu'aux spécificités techniques telles que la signature électronique en France et en Roumanie", explique Chris Cundy, rédacteur en chef du magazine Insurance ERM.

Pour un reporting unifié

"Adopter une approche stratégique du reporting réglementaire implique de disposer d'une solution de reporting unique, en mesure d'exploiter directement les diverses sources de données métier. C'est là une condition essentielle pour assurer la qualité des données. Nos clients utilisent notre solution non seulement pour améliorer la production de leurs rapports quantitatifs, mais aussi pour leur reporting qualitatif, grâce au module intégré de production collaborative des rapports narratifs", déclare Antoine Bourdais, Directeur du pôle Banque et Assurance, Invoke.

Grâce à sa fonctionnalité unique de "Data Modeling", Invoke Regulatory rend possible la mise en place d'un reporting unifié, bien au-delà du reporting réglementaire, au sein d'une solution unique et centralisée.

"Le logiciel Invoke rend possible un reporting unifié à partir des multiples sources et référentiels de données des sociétés, et permet ainsi non seulement la production du reporting réglementaire, mais également la production des comptes consolidés, l'élaboration et le suivi budgétaire, ou le reporting de gestion. Et ce, en assurant la parfaite cohérence entre ces reporting", conclut Chris Cundy pour Insurance ERM.

