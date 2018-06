It is love, not just a game: InnoGames célèbre 15 années de "Tribal Wars"

En 2003, les frères Hendrik et Eike Klindworth et leur meilleur ami Michael Zillmer ont développé un classique moderne du genre du jeu par navigateur, en créant le jeu de stratégie en ligne "Tribal Wars". A l'heure actuelle, "Tribal Wars" est également jouable sur iOS et Android et compte plus de 300 000 joueurs actifs en mai 2018. Avec un lifetime-revenue total de plus de 110 millions d'euros, le jeu de stratégie en ligne est évolué d'un projet de loisir à l'époque pour devenir une étape importante dans l'histoire de l'entreprise d'InnoGames. InnoGames a célébré le 15ième anniversaire de cette histoire de succès unique en ligne, ensemble avec ses joueurs, avec leur campagne de commercialisation à grande échelle «It is love, not just a game» et les in-game-events: https://youtu.be/XEX0y_EfnPc

"15 ans sont une période incroyablement longue pour les jeux en ligne et les mobile-games. L'industrie du jeu et le goût des joueurs évoluent rapidement. Je suis d'autant plus fier que nous avons créé un jeu de stratégie avec 'Tribal Wars', qui inspire à ce jour encore les joueurs avec son gameplay et son interaction sociale. Il s'agit du plaisir du travail d'équipe dans une tribu et non d'un graphisme opulent », explique Hendrik Klindworth, PDG d'InnoGames.

De nombreuses histoires ont été écrites dans et autour du titre du jeu de stratégie. La campagne de commercialisation internationale raconte l'impact de "Tribal Wars" sur la vie de nombreux joueurs, dans les publicités vidéo et display de juin à septembre.

Pour beaucoup d'employés d'InnoGames, leur amour pour «Tribal Wars» a signifié le point de départ de leur carrière. Dominika Borgosz, Head of Community Management, par exemple, était un joueur très actif avant de rejoindre InnoGames il y a douze ans et coordonne désormais plus de 130 community managers autour du monde.

Aujourd'hui, « Tribal Wars » est joué dans plus de 30 langues. Plus de 4 pourcent de tous les joueurs actives de 2018 jouent le "Tribal Wars" depuis déjà plus de 10 ans. Pour beaucoup de joueurs, la stratégie classique était et est toujours le point de départ des amitiés et des relations, selon la maxime d'InnoGames, de vouloir connecter les joueurs du monde entier.

