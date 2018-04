Kaiku Health lève 4,4 millions € pour un financement de série A afin d'accélérer son portefeuille numérique de produits thérapeutiques avec Debiopharm et Tesi

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663163/Debiopharm_Logo.jpg )



Kaiku Health utilisera le financement pour poursuivre son expansion à l'échelle internationale et continuer le développement de son portefeuille de produits thérapeutiques numériques. En collaboration avec ses partenaires, Kaiku Health réalisera plusieurs essais cliniques validant l'offre de produits thérapeutiques numériques.

Kaiku Health propose aux prestataires de soins de la santé, notamment dans l'oncologie, un logiciel intelligent de suivi des patients. La saisie structurée et l'analyse des données rapportées par les patients permettent aux cliniciens d'évaluer l'efficacité des traitements, de détecter et de traiter les problèmes de santé à un stade précoce. La plateforme de Kaiku Health est utilisée dans les soins courant de plus de 30 cliniques en Suisse, Allemagne, Italie, Suède et Finlande et a été utilisée par 64 000 patients (mars 2018).

« Nous avons constaté le considérable impact positif que notre plateforme de suivi des patients peut avoir sur la santé des personnes » précise Lauri Sippola, CEO et co-fondateur de Kaiku Health. « Ce financement nous permet d'offrir notre plateforme à un nombre croissant de prestataires de soins de la santé et patients à l'échelle internationale. Il est très bénéfique que nos investisseurs aient une compréhension extraordinaire des soins de la santé, des sciences et de la numérisation. »

« Nous sommes enthousiasmés par l'impact que les technologies numériques aura sur le parcours des patients et sommes particulièrement confiants quant à la possibilité de sortir du laboratoire les approches thérapeutiques numériques en oncologie pour les proposer sur un marché où les bénéfices de cette surveillance à haute fréquence pourra apporter une réelle amélioration des résultats », déclare Tanja Dowe, CEO de Debiopharm Innovation Fund.

« Nous avons étudié minutieusement le secteur de la santé numérique finlandais et l'avons trouvé très intéressant du point de vue de l'investisseur » ajoute Joni Karsikas, gestionnaire des investissements chez Tesi. « L'équipe de Kaiku Health nous a impressionnés par son savoir-faire technologique de pointe, notamment dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Kaiku possède d'excellentes références de clients internationaux et une large base d'utilisateurs pour une jeune entreprise de technologie de la santé. »

Plus d'information:

Kaiku Health

http://www.kaikuhealth.com



Debiopharm Innovation Fund

http://www.debiopharm.com

Tesi

http://www.tesi.fi

Kaiku Health

Lauri Sippola,

CEO & Co-Founder

lauri.sippola@kaikuhealth.com

Tél.: +35840-744-7481

Tesi

Joni Karsikas,

Investment Manager

joni.karsikas@tesi.fi

Tél.: +358-40-827-0395

Debiopharm Group

Christelle von Büren

Communication Coordinator

christelle.vonburen@debiopharm.com

Tél.: +41(0)21-321-01-11

