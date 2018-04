La Barcelona Bridal Fashion Week confirme son statut de centre international de la mode nuptiale

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/561972/Fira_de_Barcelona__Logo.jpg )

Le podium mettra en évidence 27 grandes marques comme Pronovias, Rosa Clarà, YolanCris, Jesus Peiró, Isabel Sanchís, Sophie et Voilà Collection, Cristina Tamborero, Marco et María o Jordi Dalmau - parmi beaucoup d'autres - et, nouveauté cette année, accueillera pour la première fois des créateurs de renommée mondiale tels que l'Italien Carlo Pignatelli ou encore l'Américano-Libanaise Reem Acra.

Quant au salon commercial qui aura lieu du 27 au 29 avril, il réunira plus de 370 marques (20 % de plus qu'en 2017), dont 68 % de marques internationales provenant de 28 pays, parmi lesquels le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Turquie, la France, le Portugal, la Belgique, la Pologne, le Liban, Israël et l'Ukraine. Parmi les créateurs se distinguant le plus, ont peut citer Reem Acra des États-Unis, ainsi que les marques américaines Amsale, Justin Alexander, Morilee, Demetrios, Allure, Maggie Sottero, Enzoani et Badgley Mischka, les Italiens Peter Langner et Carlo Pignatelli, Caroline Castigliano, Ellis et Ian Stuart du Royaume-Uni, Marylise de Belgique, Rhea Costa et Ersa Atelier de Roumanie, Birenzweig Bridal et Liz Martinez d'Israël, et beaucoup d'autres.

En outre, la Barcelona Bridal Fashion Week a été choisie pour accueillir la deuxième édition des « Elle International Bridal Awards » avec une cérémonie présentée par l'actrice espagnole Rossy de Palma, qui aura lieu le soir du 27 avril dans l'auditorium du bâtiment historique de l'université de Barcelone.

Engagée à faire figure de référence en soutenant le secteur et en faisant avancer les nouvelles tendances de la mode et des affaires, la BBFW a fait la promotion de la nouvelle étude « The store of the future for Millennial brides » dans laquelle José Luis Nueno, professeur à l'IESE Business School, met en évidence la transformation numérique nécessaire dont doit faire l'objet le secteur de la mode nuptiale pour s'adapter aux nouvelles tendances d'achat des jeunes mariées de la génération du millénaire. Elle analyse également la façon dont la technologie va révolutionner l'intégralité du processus de vente d'une robe de mariée, à la fois en ligne et dans les magasins physiques. Cette étude s'inscrit dans la continuation du livre de la BBFW intitulé « Millennial Bride, born in the 80's, marrying today », dans lequel le professeur Nueno abordait les tendances économiques et socio-démographiques mondiales de l'industrie de la mode nuptiale.

