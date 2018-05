La boisson à haute teneur en protéines Healthy Height contribue à la croissance des enfants

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/684289/Healthy_Height.jpg )

Nombreux sont les parents à s'inquiéter de la taille de leurs enfants, notamment si ceux-ci ne grandissent pas au même rythme que les autres enfants de leur âge. Cette situation peut s'avérer particulièrement stressante si les enfants sont difficiles au moment des repas. Que peuvent faire les parents et les pédiatres pour aider les enfants à atteindre tout leur potentiel en termes de taille ?

La taille est principalement dictée par la génétique, mais une mauvaise alimentation pendant l'enfance peut avoir un impact sur le potentiel maximum de taille de l'enfant et son taux de croissance. Aussi, il importe que le régime de chaque enfant comporte des aliments et des boissons sains et favorisant la croissance.

Chaque unité de Healthy Height contient 12 grammes de protéine de lactosérum, qui favorise la haute qualité des os et le renforcement des muscles. Le produit est également enrichi en vitamines et minéraux. Cette boisson sans hormones et sans gluten constitue une bonne source d'aminoacides, essentiels pour la croissance. Ce produit ne contient pas de soja ou de colorants ou conservateurs artificiels, que les parents souhaitent éviter.

« Pendant des années, nous avons vu les parents s'efforcer de tenter de trouver et d'administrer des traitements pour aider leurs enfants, sains mais petits, à grandir. Certains parents ont recours à des thérapies aux hormones de croissance humaine (HCH), lesquelles peuvent aider certains enfants auxquels un trouble a été diagnostiqué », a déclaré le Professeur Moshe Phillip, médecin, cofondateur de Nutritional Growth Solutions. « Néanmoins, beaucoup d'enfants en Europe ne sont pas éligibles aux thérapies à l'hormone de croissance ».

« Nous avons décidé de combler cette lacune sur le marché de la nutrition, et avons développé Healthy Height, une formule nutritive et délicieuse conçue spécialement pour les enfants. Nous avons mené des essais cliniques pour voir de quelle façon ce complément joue un rôle dans l'augmentation de la taille », a commenté Liron Fendell, PDG de Nutritional Growth Solutions. « Les conclusions de ces essais ont mis en évidence que l'administration à des enfants petits et maigres des bons nutriments, selon des doses spécifiques, contribuait à augmenter leur taux de croissance dans les six mois, sans augmentation de l'IMC ».

L'étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, publiée dans la prestigieuse revue Journal of Pediatrics,a évalué l'impact de Healthy Height sur la croissance. Elle a inclus 200 enfants en bonne santé, âgés d'entre 3 et 9 ans, issus de familles de classe moyenne et présentant une taille et un poids normaux, en-dessus du 10e percentile.

Derrière les recherches et le développement de cette formule, l'on trouve des professionnels de la médecine de haut niveau, spécialisés en endocrinologie, gastroentérologie et nutrition pédiatriques, à savoir : le Professeur Phillip, Directeur de l'Institute for Endocrinology au Schneider Children's Medical Centre of Israel, et le Professeur Raanan Shamir, Directeur de l'Institute of Gastroenterology, Nutrition and Liver Diseases, au Schneider Children's Medical Center, qui est aussi le Président de l'European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).

Healthy Height est commercialisé aux États-Unis d'Amérique, en Asie-Pacifique et en Israël, avec des installations de production certifiées BPF aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne et en Israël. Des demandes de brevets sont en cours de traitement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Israël, en Inde et dans l'UE. Healthy Height offre aux pédiatres une nouvelle alternative favorisant la croissance pour les enfants petits et maigres. Le produit est vendu à des détaillants et entreprises pour être commercialisé sous des marques de distributeur.

« Avec Healthy Height, les parents ont un nouvel espoir pour accroître la taille de leurs enfants », a ajouté Mme Fendell. « Avec une simple boisson que l'on remue à la cuillère, les enfants profitent d'un smoothie rafraîchissant qui satisfait leur palais exigeant (avant l'école, pour le goûter ou avec le dîner), tout en les aidant à consommer les nutriments dont ils ont besoin pour alimenter leur croissance ».

