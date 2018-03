La China International Alcoholic Drinks Expo de 2018 ouvre ses portes dans la « ville du vin chinois »

Le vice-gouverneur de la province du Sichuan, Zhu Hexin, a déclaré, lors d'un discours qui s'est déroulé durant la cérémonie d'ouverture, que les grandes marques du Sichuan, telles que Wuliangye, Luzhou Laojiao et Langjiu, étaient vendues dans plus de 60 pays et régions. En 2017, les grandes sociétés de spiritueux de la province ont enregistré 27,15 milliards RMB de bénéfices et une croissance de 29,1 % en glissement annuel.

Zhu a encouragé les sociétés de spiritueux à répondre à la demande des consommateurs, à s'adapter au marché et à développer des produits dotés d'un héritage culturel et d'une haute qualité.

Le président du China National Light Industry Council (conseil national chinois de l'industrie légère), Zhang Chonghe, a déclaré dans un discours que l'industrie chinoise d'alcool a rapporté plus de 100 milliards RMB de bénéfices en 2017. Il a ajouté que les producteurs d'alcool devraient considérer la CIADE comme une plateforme de présentation de produits fins et d'acquisition de l'esprit des artisans pour promouvoir l'industrie.

Luzhou est l'une des dix grandes zones mondiales de production de boissons spiritueuses. Selon Liu Qiang, maire de Luzhou, les revenus annuels de l'activité principale de la ville se sont élevés à 80,78 milliards RMB, soit une hausse de 20 % en glissement annuel.

L'exposition de quatre jours comprend le China International Alcoholic Industry Development Forum (forum international chinois de développement de l'industrie de l'alcool), la foire commerciale et d'investissements de 2018 ainsi que la cérémonie de signature de contrat pour la zone pilote de libre-échange du site portuaire du Sichuan Sud (Sichuan) de Chine, l'évaluation des prix « Qingzhuo » de 2017 pour les nouveaux produits alcoolisés, etc.

Le site, qui dispose d'une surface d'exposition de plus de 80 000 mètres carrés, aura cinq pavillons comprenant un pavillon spécial pour les entreprises des pays situés le long de la Ceinture et de la route.

Le CIADE 2018 est organisé par la China Alcoholic Drinks Association (association chinoise des boissons alcoolisées), soutenu par le gouvernement populaire de la province du Sichuan, le China National Light Industry Council et le China Economic Information Service (service chinois d'informations économiques) et coorganisé par le Sichuan Provincial Department of Commerce (département du commerce provincial du Sichuan), le Sichuan Bureau of Expo Affairs (bureau des affaires d'exposition du Sichuan) et le gouvernement populaire municipal de Luzhou.

