La collection Vasil Bojkov « La Toison d'or : la quête des Argonautes » est exposée à la Galerie nationale des beaux-arts de Sofia

62 superbes objets d'art anciens ont été spécialement sélectionnés parmi la vaste collection de plus de 3 000 pièces appartenant à Vasil Bojkov. L'exposition illustre avec fierté divers aspects de la religion et des pratiques rituelles des Thraces. 16 de ces objets n'ont encore jamais été exposés en public.

Parmi ces trésors figurent plusieurs types de canthares en argent, des rhytons en argent et un kylix en argent. La pièce centrale de l'exposition est un canthare en argent qui représente le sacrifice du bélier d'or sur lequel Phrixos et Hellé s'enfuirent vers la Colchide. Un autre canthare illustre de très belle manière Thésée, le roi et fondateur d'Athènes, en Crète, et date de 440-435 av. JC.

Un magnifique rhyton en argent représentant Silène, satyre et précepteur de Dionysos, date de la fin du 3e-début du 2e siècle avant JC. Enfin, le kilyx en argent, qui montre Thésée affrontant le taureau de Marathon de manière superbement détaillée, est daté de 445-440 av. JC. Ceux-ci ne sont que quelques exemples particulièrement frappants parmi tous les objets exposés.

Cette collection met en lumière toute l'ampleur avec laquelle cette mythologie a affecté les peuples, les histoires et la culture jusqu'à aujourd'hui.

Delphes, Samothrace, les royaumes thraces, les terres des Amazones, la Colchide et la Crète - on y retrouve presque tous les lieux du célèbre mythe des Argonautes et de la Toison d'or. Quiconque ira voir cette exposition sera transporté dans un monde magique alliant les formes complexes et l'histoire fascinante de ces objets. La Toison d'or représente la fertilité, la royauté et le sacrifice.

« Cette passionnante exposition peut être facilement comparée à quelques-unes des plus grandes expositions au monde - comme celles du Metropolitan Museum, du musée de l'Ermitage de Moscou ou même de celles du musée du Louvre », explique le professeur Atanasios Sideris, archéologue et conservateur en chef de la collection Vasil Bojkov.

Cette exposition est une chance rare pour les amateurs de mythologie, les fans d'histoire et tout simplement les rêveurs de se plonger dans un monde glorieux, dans lequel les sentiments sont exposés à travers des objets magnifiques et des histoires racontées de génération en génération à l'aide d'artéfacts de toute beauté qui nous racontent encore aujourd'hui de manière tout aussi frappante l'histoire de la mer Égée et des montagnes magiques de la Grèce antique.

Légende : Rhyton de la collection Vasil Bojkov

LA SOURCE The Vasil Bojkov Collection