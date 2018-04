La culture des droits juridiques se propage en Arabie saoudite

Comprenant quatre zones principales, ce salon a servi de plateforme éducative permettant aux femmes de connaître leurs droits juridiques et d'obtenir des réponses appropriées à toutes les questions d'ordre juridique qu'elles avaient à l'esprit.

Les quatre postes principaux du salon (statut personnel, lois, e-services et réconciliation) comptaient des avocates, des juristes et des spécialistes des services sociaux formées par le ministère pour fournir des réponses à tous les types de questions d'ordre juridique posées par les femmes visitant le salon.

La zone « statut personnel » a attiré de nombreuses visiteuses qui souhaitent poser des questions sur des problèmes maritaux et des cas de garde, de pension alimentaire, d'héritage et de divorce.

« Bon nombre de ces femmes ont posé des questions sur certains scénarios maritaux les concernant personnellement ou l'une de leurs proches », a déclaré Amna Al Ghazwani, avocate certifiée qui a fourni des conseils juridiques pendant le salon.

« De nombreuses étudiantes en droit nous ont également rendu visite et étaient très ravies de bénéficier de cet accès et de cette opportunité de poser des questions. Bon nombre d'entre elles seront bientôt diplômées et étaient heureuses de savoir qu'elles avaient choisi une carrière prometteuse dans la pratique juridique en Arabie saoudite. Les jeunes visiteuses ont également été impressionnées par le nombre d'e-services proposés par le ministère en ligne. Nous étions étonnées de voir à quel point elles étaient loin de connaître la disponibilité de ces services », a conclu Amna Al Ghazwani.

D'une durée de deux jours, le salon a accueilli plus de 4 000 visiteuses.

« Le salon de la culture juridique s'inscrit dans le cadre de l'initiative du ministère visant à sensibiliser le public au système judiciaire d'Arabie saoudite et à aider la société à connaître ses droits et responsabilités juridiques.

« Afin de réaliser pleinement le Programme de transformation nationale 2020 et la Vision 2030, il est essentiel de rehausser la pratique judiciaire au sein du royaume de manière à soutenir l'économie en plein essor et à favoriser un climat d'investissement sain croissant », a indiqué le ministère. « De même, nous voyons un immense potentiel chez les femmes en tant que force économique, et les aider à comprendre leurs droits juridiques contribuera à ce progrès et au développement à tous les niveaux. »

