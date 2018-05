La liste des invités au 13e Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship a été communiquée

- Invités :

Après un examen rigoureux, 15 chercheurs ont été sélectionnés provenant du Bangladesh, de Bulgarie, de Chine continentale, de Corée du Sud, de Taïwan, de Turquie, d'Ukraine et des États-Unis. Quatre chercheurs ont été sélectionnés dans la catégorie de la recherche sur la langue japonaise et son enseignement, et onze l'ont été dans la catégorie de la recherche sur la littérature et la culture japonaise. Voir annexe pour plus d'informations sur les chercheurs invités.

- Période de la bourse :

1er septembre 2018 - 31 août 2019

(soit long terme (1 an) ou court terme (6 mois))

- Organisations d'accueil :

Centre de recherche internationale pour les études japonaises

Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa

Université de Kyoto

Institut national pour la langue et la linguistique japonaises

Université pour femmes d'Ochanomizu

Université de Ritsumeikan

Université de Tokyo des études étrangères

Université Waseda

À propos du Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship:

Le programme de la Hakuho Foundation invite de grands chercheurs internationaux au Japon. Dans le but de renforcer davantage les éléments fondamentaux de la recherche internationale sur le Japon et de mieux comprendre le Japon, le Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship invite au Japon de grands chercheurs internationaux qui s'intéressent à la langue japonaise et à son enseignement, à la littérature japonaise et à la culture japonaise pour qu'ils y mènent des recherches en résidentiel. Prière de consulter le site Internet de la Fondation pour obtenir plus d'informations.

* À propos du Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship :

https://www.hakuhofoundation.or.jp/en/program/

* Liste des chercheurs invités au 13e Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship : https://www.hakuhofoundation.or.jp/en/program/invitees/newest/

Période de candidature au 14e Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship :

8 juin - 31 octobre 2018

La Hakuho Foundation, une organisation d'intérêt public dotée de la personnalité morale qui a son siège à Tokyo (Japon), a été créée en 1970 afin de commémorer le 75e anniversaire de la fondation de Hakuhodo Inc., une grande société publicitaire japonaise. Ayant pour vision de contribuer à la croissance des enfants grâce au pouvoir de la langue, la Fondation aide à soutenir l'éducation des enfants avec des initiatives comme le Hakuho Award, le Hakuho Research Grand for Child Education, le Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship et Hakuho Scheme for a Global Children's Japanese Language Network.

URL : https://www.hakuhofoundation.or.jp/en/

Contact :

Scott Macdonald

Secrétariat du Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship (aux bons soins de e-side, Inc.)

Tél. : +81-3-6435-8140

Télécopie : +81-3-6435-8790

Adresse électronique : ip-office@hakuhofoundation-ip.jp

LA SOURCE Hakuho Foundation