La nouvelle offre de Personetics permet aux banques digitales et néo-banques de fournir en temps record une personnalisation alimentée par IA

Personetics fournit des solutions alimentées par IA en marque blanche utilisées par les banques pour rendre les services de banque au quotidien personnels, pertinents, proactifs et avisés. Les premiers adoptants incluent six des douze des plus banques de détail en Amérique du Nord et en Europe, pour autant un nombre croissant d'institutions de plus petite taille à travers le monde dont des banques digitales et néo-banques déploient les solutions Personetics.

La combinaison solution innovante et implémentation en mode agile proposée par Personetics permet aux équipes digitales d'intégrer leur propre conception de la personnalisation des parcours utilisateurs de la banque, le tout avec des ressources limitées et en à peine trois mois.

Banques digitales et néo-banques : la promesse de la personnalisation

Afin de challenger les acteurs déjà en place et de se constituer une base client en partant de zéro, les banques digitales et néo-banques font la promesse de fournir une expérience client totalement novatrice. D'après Chris Skinner, auteur du livre bestseller Digital Bank ("Banque Digitale" en français), "les banques digitales vont développer la confiance autour de leurs marques et donner naturellement envie aux gens de devenir des utilisateurs convertis des applications et services de la banque, en leur donnant des conseils adaptés à leur situation."

Attirer de nouveaux clients n'est que le premier défi auquel un nouvel entrant doit faire face. Pour capturer une part croissante du portefeuille du client, ces banques doivent prouver qu'elles peuvent jouer un rôle important dans la vie financière de celui-ci en créant un engagement continu et des relations plus approfondies.

Connaître le client et lui apporter un niveau de service ultra-personnalise sont clés pour la réalisation de la promesse d'une expérience bancaire nouvelle. Ricky Knox, PDG de Tandem Bank, basée aux États-Unis, a expliqué : "Notre but est de rendre la finance si facile pour nos clients qu'ils soient ainsi en mesure de vaquer à leurs occupations." Avec l'Open Banking, nous pouvons utiliser l'IA pour mieux les connaître, prédire leurs besoins, et aider les utilisateurs à prendre de meilleures décisions concernant leur argent avec un minimum d'efforts. Nous voulons faire le gros du travail pour eux, afin qu'ils puissent vaquer à leurs occupations sans le stress de leurs finances."

Une personnalisation alimentée par IA fournie en temps record

Le nouveau package logiciel et services proposé par Personetics est conçu afin de satisfaire les besoins des banques digitales, c'est à dire fournir le niveau le plus élevé de personnalisation avec des ressources limitées et des exigences de délais de mise sur le marché très courts. Il comprend :

Un contenu métier bancaire préconçu : Le framework Personetics inclut des centaines de messages stratégiques préconfigurées, d'astuces banque au quotidien et de conseils personnalisés testés et éprouvés par des institutions financières de premier plan à travers le monde, apportant une base riche en contenu que la banque pourra facilement modifier et contrôler.

Parmi les premiers à tirer parti de ces nouvelles possibilités, Tandem Bank a pu commercialiser une solution en un temps record. D'après Knox, directeur général de Tandem, "Le Cerveau Bancaire Cognitif de Personetics fournit d'excellentes fonctionnalités d'IA associées à des informations stratégiques préconçues qui nous permettent d'accélérer nos déploiements et d'offrir au plus tôt des informations stratégiques personnalisées à nos clients."

"L'accompagnement personnalisé et proactif est en passe de devenir une exigence incontournable dans l'univers des services bancaires, en particulier pour ces nouvelles banques qui sont bâties sur la promesse d'une expérience utilisateur nouvelle", a déclaré David Sosna, PDG et co-fondateur de Personetics. "Notre mission est de fournir un engagement et une technologie de personnalisation éprouvés sur le marché qui soient rapides et faciles à déployer de sorte que les banques digitales et néo-banques puissent concentrer leurs ressources sur leur stratégie de distribution. Nous sommes heureux de collaborer avec les banques les plus innovantes au monde avec pour objectif d'accélérer l'adoption des services bancaires alimentés par IA et des avantages qu'ils apportent aux clients."

À propos de Personetics

Le Cerveau Financier de Personetics est mis à profit par les plus grandes institutions financières à travers le monde pour transformer les services bancaires courants en interactions personnalisées qui aident leurs clients à prendre le contrôle de leurs finances et à atteindre leurs buts financiers.

Combinaison unique associant intelligence financière intégrée et capacités cognitives avancées, les solutions Personetics font aujourd'hui des services bancaires alimentés par IA une réalité pour plus de 45 millions de clients - dispensant un accompagnement personnalisé en temps réel, des décisions financières automatisées, et une gestion financière simplifiée.

Menée par une équipe d'entrepreneurs FinTech aguerris ayant fait leurs preuves, Personetics a été nommée un "Cool Vendor" par Gartner, s'est placée dans le Top 10 des du classement Entreprises FinTech de KPMG, et dans le Top Dix du classement Entreprises Prometteuses d'American Banker et BAI.

Pour plus d'informations, visitez http://personetics.com .

