La Parisienne Assurances lance IPaaS (Insurance Product as a Service), Plateforme d’APIs et Blockchain Privée permettant de consommer l’assurance comme un service

La transformation progressive d'une économie de la propriété vers une économie de l'usage et collaborative a rendu les consommateurs de plus en plus volatiles, exigeants, pressés et surtout connectés. La Parisienne Assurances, qui conçoit des solutions d'assurance en marque blanche, lance aujourd'hui IPaaS (Insurance Product as a Service), la première plateforme technologique intégrée pour répondre encore mieux aux attentes et besoins des distributeurs et de leurs clients, en apportant plus de fiabilité, de transparence et de personnalisation à ses solutions d'assurance.

UNE PLATEFORME UNIQUE DESTINEE A TOUS LES ACTEURS DE L'ECONOMIE

Première plateforme de ce type lancée par un assureur, IPaaS permet l'automatisation complète de la tarification, de la souscription et du paiement des sinistres sans aucune déclaration de la part du client. Elle s'adresse à tous les distributeurs d'assurance, du courtage traditionnel jusqu'aux insurtechs, mais aussi à tous les distributeurs de produits et de services susceptibles de compléter leur offre par une solution d'assurance embarquée, permettant à leurs clients de bénéficier de produits et de services à forte valeur ajoutée. Outil de fidélisation et de différentiation, IPaaS répond parfaitement aux enjeux croissants des distributeurs vis-à-vis de leurs clients et leur garantit une source de revenus complémentaires.

UNE SOLUTION INNOVANTE, PERFORMANTE ET SECURISEE QUI PROPOSE DES PRODUITS D'ASSURANCES COMME DES SERVICES CONSOMMABLES

IPaaS utilise des technologies de dernière génération et un haut niveau de sécurité et de scalabilité. Les solutions d'assurances innovantes, conçues en un temps record (3 à 15 semaines), sont immédiatement utilisables par le partenaire distributeur sous forme d'APIs et mises sur le marché en moins d'une heure, en mode test and Learn.

Sa blockchain privée, créée avec Chain (chain.com), acteur de référence, permet l'automatisation complète des transactions, des coûts de transaction de quelques centimes d'euros par contrat et de répondre aux nouvelles normes RGPD.

Avec sa plateforme IPaaS, La Parisienne Assurances accélère la conception et la distribution de solutions d'assurances « à la carte » qui « se consomment » comme des services. Sa simplicité et rapidité de mise en œuvre lui permettent d'accompagner ses clients sur l'ensemble de leurs marchés, en France comme à l'international.

LA SOURCE La Parisienne Assurances