La plateforme globale de mode, SSENSE, fait l'acquisition du réseau social de magasinage alimenté par la communauté, Polyvore

En vigueur immédiatement, Polyvore cessera ses opérations et redirigera ses utilisateurs vers ssense.com. Les membres de la communauté de Polyvore pourront télécharger leur contenu à partir de leurs profils officiels respectifs en visitant account-update.polyvore.com avant le 10 mai 2018. Les applis ne seront plus soutenues.

À propos de SSENSE

SSENSE est une plateforme de mode basée à Montréal avec une portée globale. Fondée en 2003, SSENSE préconise une nouvelle vision en matière de détail directionnel avec sa combinaison de luxe, streetwear et marques avant-gardistes. Desservant à présent 114 pays, générant une moyenne de 53 millions de pages vues par mois, et atteignant une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa création, son orientation a évoluée au-delà d'une entité cybercommerce typique alors que l'entreprise explore l'intersection du contenu, du commerce et de la culture. Plus qu'un simple détaillant, SSENSE devient un protagoniste culturel à part entière.

Pour plus d'information au sujet de SSENSE, veuillez visiter ssense.com.

