La région de La Mecque en Arabie saoudite accélère ses plans de développement avec des opportunités d'investissement d'une valeur de plus de 280 millions USD

Les projets sont conçus pour encourager les investissements des entreprises locales et internationales dans les projets de développement de la région, en s'inscrivant dans la stratégie Saudi Vision 2030, une feuille de route complète pour un avenir meilleur, basée sur les aspirations de la population du pays.

De ces projets se démarque particulièrement un projet de développement de sites historiques qui sous-entend un investissement de 425 millions SAR (113 millions USD) visant à rénover quatre sites historiques d'une grande importance pour les villes de La Mecque et de Médine - Djébel el-Nour, Djébel-Taur, Djébel el-Romat et le palais Urwa ibn Al-Zubayr. Le projet comprend l'aménagement de musées, des boutiques de souvenirs, des services de transport, des restaurants, des toilettes, des offices de tourisme et des centres commerciaux.

Un autre grand projet est illustré par le développement d'un centre commercial spécialisé d'un coût de plus de 175 millions SAR (46,6 millions USD) pour promouvoir les produits fabriqués à La Mecque et à Médine.

Le projet de développement « Makkah Gate » (Porte de la Mecque) représente une opportunité d'investissement d'une valeur de 130 millions SAR (34,6 millions USD). Cela englobe la construction et l'exploitation du projet ainsi que le parking et les bâtiments commerciaux.

Un projet d'usine alimentaire pour les pèlerins demande un investissement de 90 millions SAR (24 millions USD) pour la construction et l'exploitation de l'usine, qui fournira aux pèlerins une gastronomie de grande qualité à des prix abordables. Par ailleurs, une usine de traitement des déchets impliquant 80 millions SAR (environ 21,3 millions USD) sera mise en place pour traiter les déchets générés par la viande offerte en sacrifice et les utiliser pour fabriquer des engrais.

Le projet de terminal en ville, qui est estimé à 85 millions SAR (22,6 millions USD), comprend la construction de bâtiments de service, d'installations, de dépôts de produits stockés et d'un centre commercial. Le projet vise à réduire la pression exercée sur les terminaux locaux et internationaux et à améliorer l'expérience des visiteurs.

Le projet de développement de Qarn Al-Manazel, qui demande un investissement de 50 millions SAR (13,3 millions USD), vise à rénover les zones situées à proximité de Qarn Al-Manazil Miqat, où seront construites des zones commerciales et des installations de lavage. Un autre projet, estimé à 26 millions SAR (7 millions USD), fournira des services de soutien de grande qualité aux personnes handicapées et aux personnes âgées pendant les saisons du hadj et de la omra.

[1] Au taux de conversion 1 USD = 3,75 SAR

