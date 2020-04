La société Amadéite SAS, holding de la société Olmix SA contrôlée par Monsieur Hervé Balusson, et le fonds Motion Equity Partners annoncent être entrés en négociations exclusives en vue de réaliser une opération coordonnée de montée au capital du Groupe Olmix

Motion Equity Partners est un acteur majeur et indépendant du capital investissement en Europe, spécialisé dans l'accompagnement des équipes dirigeantes des sociétés dont l'ambition est d'accélérer le développement de leur entreprise. Motion Equity Partners dispose d'une équipe expérimentée à la culture entrepreneuriale et ayant déjà réalisé plus de 50 opérations d'investissement en capital.

La transaction est encore en cours de discussion quant à ses conditions financières et sa structure définitive et sera soumise, le moment venu, aux conditions suspensives habituelles notamment en matière de droit social et de droit de la concurrence.

Les discussions pourraient aboutir d'ici à l'été.

Le Groupe Olmix emploie plus de 800 collaborateurs et s'appuie sur un réseau de 28 implantations à l'international qui couvre plus de 100 pays sur les 5 continents. La volonté de fournir des alternatives naturelles à base d'algues aux intrants chimiques et médicamenteux utilisés dans l'agriculture est à l'origine de la création du Groupe.

Motion Equity Partners : Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'accompagnement d'ETI françaises et internationales en association avec les équipes de Management, Motion Equity Partners est un acteur reconnu du capital-investissement. Motion Equity Partners a réalisé plus de 50 opérations d'investissement aussi bien en France qu'à l'étranger, en accompagnant activement les équipes de Management à la recherche de croissance, de changement et de développement. En particulier, Motion Equity Partners possède une solide expérience dans les secteurs de la nutrition, de la santé et de l'agro-alimentaire au travers de l'accompagnement de sociétés telles que CDL OmniPac (leader européen des solutions de packaging alimentaires éco-responsables), EA Pharma (laboratoire pharmaceutique de référence de l'Oligothérapie) ou Diana Ingrédients (fournisseur d'ingrédients naturels innovants).

Structure indépendante détenue à 100% par son Management, Motion Equity Partners fédère une équipe d'investissement forte d'une dizaine d'investisseurs expérimentés à la culture entrepreneuriale. Davantage d'informations disponibles sur : www.motionequitypartners.com

Contact presse :

Maxime Coiffet, Directeur de la communication et des affaires institutionnelles, Groupe Olmix

06 63 79 00 60

[email protected]

