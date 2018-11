La société suisse « wee » prévoit une croissance exponentielle de son marché en se positionnant à la pointe de la technologie sur la fidélisation

KREUZLINGEN, Suisse et MUNICH, November 12, 2018 /PRNewswire/ --

Première mondiale : weeNexx AG fusionne son système de cash back avec la technologie blockchain

Dans une perspective stratégique de développement et de pénétration pérenne du marché, la société suisse Swiss Fintec Invest AG, titulaire d'une licence d'émetteur de monnaie électronique, étend désormais son offre en l'élargissant aux immenses possibilités de la technologie blockchain. Un bon de géant ! L'ouverture à l'international de « wee » s'appuiera sur une infrastructure existante qui a fait la preuve de sa solidité au cours de ces dernières années. weeNexx AG, la nouvelle filiale de weeMarketplace AG, doit à présent transformer cette base technique ainsi que l'ancien modèle commercial de weeMarketplace en une blockchain.

« wee » est un programme de bonus unique au monde qui met en relation le monde des achats en ligne avec celui du commerce de détail au travers de sa propre page web wee.com. Les remises générées par le e-commerce ne peuvent être utilisées par les consommateurs que lors de leurs achats dans les commerces de proximité. S'ils n'utilisent pas ces remises, celles-ci sont alors créditées sur leur compte courant, transformées sur la base de 1 euro pour 1 « wee ». L'application « wee » permet ainsi aux commerçants de détail de reprendre l'avantage sur leurs concurrents du e-commerce, la remise en argent générée en ligne étant acheminé sur leurs boutiques, ce qui, à son tour, génère des ventes et des clients supplémentaires. Jusqu'à présent, plus de trois millions d'euros ont été investis dans la planification et l'exploitation - technologie de l'information, acquisition et prospection des clients.

Actuellement, la population mondiale dépasse 7,6 milliards de personnes. Si sa croissance se poursuit au même rythme, notre planète comptera 20 milliards d'habitants sur terre d'ici la fin du siècle. Les experts prévoient que les ventes mondiales via le e-commerce atteindront 2,11 milliards d'euros en 2022. « wee » entend utiliser le levier de ses produits et services pour développer ce marché déjà gigantesque : programme de fidélisation, système de remboursement, paiement mobile et e-commerce propulsé par la blockchain. Sa devise : le smartphone en tant que portefeuille mobile deviendra l'alternative quotidienne des systèmes de paiement utilisés dans le monde ! Avec les immenses possibilités offertes par cette technologie, il est possible que le marché « wee » devienne un turbocompresseur dans la prochaine dimension commerciale. Les technologies « blockchain » et « peer-to-peer » n'auront prochainement plus besoin d'intermédiaires comme les banques pour effectuer les transactions d'achat ou de vente au sein de l'infrastructure « wee ». Cela signifie qu'à l'avenir, les transactions se feront en temps réel avec la tokenisation simultanée des points de fidélité « wee » ! Par rapport aux processus de transaction conventionnels, qui passent principalement par les banques, il en résulte un potentiel d'économie immense, notamment une variabilité tactique dans l'intégration des prestataires de services financiers. Par ailleurs : en mettant en œuvre cette stratégie, « wee », en tant que pionnier, est désormais en mesure d'ouvrir très rapidement et sans aucune difficulté de nouveaux marchés et d'intégrer d'autres programmes de fidélisation, de nouveaux points d'acceptation et des consommateurs.

Les technologies fondées sur la blockchain vont progressivement s'imposer en matière de paiements internationaux. 500 000 consommateurs, 30 000 détaillants traditionnels et 1 300 exploitants de boutiques en ligne de renom sont des atouts de premier plan pour l'expansion de « wee » en tant que système de paiement en 2018/2019. En outre, d'ici à 2019, les partenaires de distribution externes pourront créer en parallèle les conditions nécessaires à la connexion d'un million de détaillants supplémentaires dans toute l'Europe. Fort de l'expérience acquise au fil des ans, « wee » est en capacité d'offrir un système de paiement exceptionnel qui, mieux que ceux de ses concurrents, peut satisfaire aux exigences des utilisateurs et des consommateurs.

La technologie de sa plate-forme informatique repose également sur une base fiable. Tout a été planifié de manière stratégique: à l'avenir, les consommateurs et les utilisateurs d'un système de paiement basé sur la blockchain doivent être vérifiables. C'est exactement ce que notre propre service informatique peut faire aujourd'hui avec «Know Your Customer» (KYC).

Leo Schrutt, âgé de 61 ans et président du conseil d'administration de Swiss Fintec Invest AG et de weeNexx AG, envisage l'avenir avec fierté et confiance : « Fort de notre expérience et d'une stratégie innovante, nous offrons sur le marché une solution tout à fait unique. Nous avons pour objectif réaliste de créer et d'établir le premier système de paiement au monde totalement fiable, basé sur la blockchain et doté de sa propre unité de facturation pour un usage quotidien, modifiant ainsi de manière durable les processus de paiement internationaux. »

La stratégie de weeNexx consiste à fusionner les activités établies avec succès de cash back avec le paiement mobile et les immenses possibilités de la technologie blockchain pour une croissance durable sur le marché « wee ». En ligne et hors ligne ! « wee » qui était jusqu'à présent la marque de fabrique d'un programme de fidélisation enregistrant une croissance continue,

étendra sa marque et promet de créer un réseau organique d'argent, de monnaie virtuelle et de cashback numérique.

Avec le développement et l'utilisation de la technologie « wee » dans la numérisation du commerce de détail, dans la mise en service de la weeCard et de l'application weeApp, les entreprises du groupe côté en bourse Swiss Fintec Invest AG ont déjà posé des jalons importants. Cela a conduit à la cotation en bourse de cette société d'investissement du groupe « wee » à la bourse de Paris, Euronext, en 2017. Sa valeur de marché actuelle est d'environ 280 millions de CHF.

Grâce à la coopération avec une banque de renom, weeMarketplace AG propose d'autres fonctionnalités en cohérence avec le développement du marché : ce partenariat comprend l'accès et l'utilisation d'une licence d'émetteur de monnaie électronique dans le cadre de son expansion européenne. Le président Schrutt se réjouit de cette évolution positive : « Cette licence nous permet d'utiliser parfaitement toutes les possibilités de coopération avec la banque dans une interaction idéale. Après le succès de la revitalisation de la place de marché wee, je voudrais également souligner les progrès réussis qui ont été réalisés sur le premier système de paiement open pour salle d'évènements au monde dans notre propre weeArena, ainsi que l'utilisation d'une licence de monnaie électronique et la fusion prévue de «wee » avec la technologie blockchain. Rien ne s'oppose désormais à la mise en œuvre réussie de notre stratégie commerciale. »

