La startup de Dublin Cloud With Me intègre le programme de partenaires de Google Cloud

Cloud With Me a annoncé aujourd'hui avoir intégré le programme de partenaires de Google Cloud dans le but de faciliter l'adoption du cloud par les petites entreprises. Établie dans l'un des technopôles les plus importants d'Europe, la startup Cloud With Me, basée à Dublin, a été fondée en 2016. En collaborant avec Google Cloud, Cloud With Me projette de rendre l'hébergement sur le cloud plus accessible aux petites entreprises, en les faisant bénéficier des avantages en matière de sécurité et des services d'infrastructure offerts par Google Cloud, sans avoir à embaucher de développeur.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694439/Cloud_With_Me_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/694481/Cloud_With_Me_Founders.jpg )

« Notre but est de supprimer les obstacles rencontrés par les petites entreprises et de les aider à donner leur pleine mesure. Nous sommes à une étape exceptionnellement prometteuse. Devenir partenaire officiel de Google Cloud nous a ouvert des portes et a largement étendu notre rayonnement », déclare Gilad Somjen, PDG de Cloud With Me.

Cloud With Me a attiré 50 000 clients lors de sa première année d'exploitation en éliminant les temps d'arrêt et en continuant de fonctionner pendant les heures de développement grâce à une automatisation préconfigurée. Lorsque le client voit sur son écran une barre de chargement, en coulisse, cette automatisation installe une pile complète de serveurs, avec MySQL, FTP et différents composants complémentaires PHP. L'installation automatisée comporte également la gestion des serveurs de noms et un certificat SSL gratuit.

« Nous sommes certains que Cloud With Me contribuera à l'adoption massive des services cloud », déclare Asaf Zamir, DSI chez Cloud With Me.

« Offrir directement des solutions cloud accessibles et simples aux petites et moyennes entreprises permet à celles-ci de se concentrer sur leurs objectifs commerciaux principaux. La collaboration entre Google Cloud et Cloud With Me autorise ces PME à se consacrer à leur développement pendant que des experts s'occupent de l'infrastructure et de l'hébergement des sites Web », indique Yuval Dvir, directeur des partenariats en ligne internationaux chez Google.

Pour en savoir plus, visitez le site http://www.cloudwith.me ou contactez Emma Morris, responsable du développement commercial chez Cloud With Me à l'adresse emma.m@cloudwith.me

LA SOURCE Cloud With Me