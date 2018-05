La ville de Shenyang attire les meilleurs talents grâce à des subventions massives destinées à la création d'entreprise

Grâce à la mise en œuvre d'une série de mesures destinées à attirer des talents, Shenyang passe du statut de ville en manque de talents à celui d'aimant à talents. En six mois, 73 000 diplômés de l'université sont retournés à Shenyang ; au cours de la période hivernale de recherche d'emploi, Shenyang se situe juste derrière Pékin en termes d'attrait de candidats, la ville se positionnant à la deuxième place en Chine, d'après le Département publicitaire du Comité municipal du PCC de Shenyang.

Chen Xinglong, qui a étudié et travaillé aux États-Unis pendant 17 ans, est un expert dans le domaine de l'ingénierie d'équipements de semiconducteurs. Il a récemment été attiré par les nouvelles incitations de la ville, et a concentré son attention sur Shenyang, où le secteur des équipements de CI est en plein essor.

Chen Shaochun, natif de la province du Guangdong au sud de la Chine, a été attiré l'an dernier à Shenyang en tant que pionnier du Programme chinois des dix mille talents, et exerce en R&D dans le domaine des produits de thérapie respiratoire. Il a affirmé que les hôpitaux et les institutions de Shenyang fournissaient un solide support technique en faveur de la recherche et du développement.

Shenyang attire des talents à la fois de manière centralisée et flexible, en mettant pleinement en valeur les savoirs des individus talentueux. Le Parc industriel de fabrication d'équipements Chine-Allemagne, le Parc de logiciels internationaux de Shenyang, le Parc d'innovation Jinlian, et le Laboratoire d'innovation en robotique SIASUN, à savoir les quatre bases d'innovation et de collaboration destinées aux talents étrangers, sont désormais devenus les principales plateformes permettant d'attirer des talents et des projets étrangers.

LA SOURCE The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee