L'aéroport international Hamad est classé 5e meilleur aéroport au monde par les prix Skytrax World Airport Awards 2018

L'aéroport international Hamad a été classé 5e meilleur aéroport au monde lors des prix SKYTRAX World Airport Awards 2018, qui ont eu lieu pendant le salon Passenger Terminal Expo 2018 à Stockholm, en Suède. L'HIA a également reçu le titre de « Meilleur aéroport du Moyen-Orient » pour la quatrième année consécutive et de « Meilleur service offert par le personnel au Moyen-Orient » pour la troisième année consécutive.

Ce prix récompense les installations novatrices de l'HIA, son service cinq étoiles à la clientèle et son terminal ultra-haut de gamme qui peut accueillir plus de 30 millions de passagers par an. Le terminal a été décrit comme le complexe de terminaux le plus important au monde sur le plan architectural, ainsi que le plus luxueux.

S'exprimant sur les résultats des Skytrax World Airport Awards, l'ingénieur Badr Mohammed Al Meer, président-directeur général de l'aéroport international Hamad, a commenté : « L'HIA se distingue des autres aéroports par l'expérience optimisée qu'il procure aux passagers, son offre commerciale sans commune mesure, son service cinq étoiles à la clientèle, sa ponctualité, sa propreté, son architecture emblématique et son programme artistique unique, autant d'éléments qui font de l'aéroport une destination à part entière. Ces résultats de Skytrax marquent encore une nouvelle étape dans le parcours qu'a entrepris l'HIA pour consolider la place qu'il occupe parmi les meilleurs aéroports du monde. Nous remercions chaleureusement nos passagers qui nous ont accordé leur confiance et leur approbation pendant le processus de vote ».

M. Al Meer a ajouté : « Malgré la situation difficile dans la région, l'HIA a réussi à prouver sa résilience en maintenant l'expérience cinq étoiles offerte aux passagers et le bon déroulement des opérations.

Alors que nous nous apprêtons à accueillir plus de 50 millions de voyageurs à l'horizon 2022, nous allons poursuivre nos investissements dans nos installations, nos services et les technologies les plus récentes afin d'offrir aux passagers une expérience de tout premier plan ».

Les prix Skytrax World Airport Awards sont une référence mondiale en matière d'excellence aéroportuaire. Ils s'appuient sur 12,85 millions de nominations de passagers représentant 110 nationalités et englobent 410 aéroports à l'échelle planétaire. L'enquête évalue la satisfaction de la clientèle à l'aune de 39 indicateurs clés de performance en termes de services et de produits aéroportuaires, depuis l'enregistrement, les arrivées, les correspondances, le shopping, la sécurité et l'immigration, jusqu'au départ à la porte d'embarquement.

L'HIA, la passerelle pour le Qatar et le reste du monde.

Situé au bord du golfe Persique, l'aéroport international Hamad offre un environnement d'eaux tranquilles, qui constitue une toile de fond idéale pour ses éléments architecturaux élégants, renforcés par des systèmes aéroportuaires avancés, en accord avec sa vision d'« aéroport intelligent ». Fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'aéroport dispose de deux pistes, d'une tour de contrôle du trafic aérien ultramoderne et il gère actuellement par an 30 millions de passagers et 360 000 avions. S'étendant sur plus de 40 000 mètres carrés qui proposent un ensemble de boutiques, services de restauration et de boissons, installations de spa nec plus ultra ainsi qu'une collection d'œuvres d'art uniques créées par des artistes de renommée internationale, l'HIA est une destination à part entière, conçue pour le voyageur moderne.

