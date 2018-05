Lancement de SEGA Mega Drive Classics pour PS4, Xbox One et PC avec un vidéoclip nostalgique des années 90 d'Eclectic Method

Jouez à Sword of Vermilion™ avec Shining Force™ grâce à une Phantasy rétro devenue réalité. Aujourd'hui, SEGA® Europe Ltd. a le plaisir d'annoncer le lancement de SEGA® Mega Drive Classics™ sur les plateformes numériques et physiques pour PlayStation® 4 et Xbox® One avec la collection PC sur Steam recevant une mise à niveau gratuite qui permet une parité avec les versions pour console. L'édition physique est disponible auprès de certains détaillants* et elle est fournie avec une affiche recto-verso de Golden Axe et Streets of Rage.

En guise de célébration, SEGA est ravie d'annoncer une collaboration avec Eclectic Method, un pionnier de premier plan du remix vidéo, en vue de produire une vidéo de lancement énergique, rythmée et bourrée de nostalgie. La bande-annonce comporte un titre original de sons classiques de la console de 16 bits, composé exclusivement d'effets sonores mémorables extraits des jeux préférés des fans de la SEGA Mega Drive, qui accompagnent des visuels de lieux de renom et de personnages célèbres présents dans la collection. Regardez les mondes des célèbres jeux classiques de la SEGA Mega Drive s'entrechoquer ici : https://www.youtube.com/watch?v=w7MoarVxLJs

La collection compte plus de 50 jeux classiques englobant tous les genres (action d'arcade, tir, combat, réflexion, anciens favoris et joyaux cachés) qui sont tous accessibles dans la chambre des joueurs rétro inspirés par les jeux des années 90. Tous ces classiques rétro incorporent une multitude de fonctionnalités modernes inédites, notamment un mode multijoueur en ligne, accomplissements, mode miroir, rembobinage et sauvegarde des statuts, permettant aux joueurs nouveaux et anciens de revisiter ces jeux exceptionnels à la manière de Sonic 3D Blast.

