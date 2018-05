L'assemblée générale de la Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) ratifie l'augmentation du capital autorisé de l'APIC à 100 millions USD et la distribution de 10 millions USD de dividendes à ses actionnaires

La Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) a tenu son assemblée générale extraordinaire et ordinaire le mercredi 2 mai 2018, à Ramallah, en Palestine. Présidée par Tarek Aggad, président-directeur général de l'APIC, cette réunion a rassemblé les membres du conseil d'administration de l'APIC, le contrôleur des sociétés, des représentants de l'Autorité des marchés financiers palestinienne et de la bourse de Palestine, l'auditeur externe de la société, son conseil juridique, bon nombre de ses actionnaires ainsi que des représentants des média.

L'assemblée générale a ratifié, lors de sa session extraordinaire, l'augmentation à 100 millions USD du capital autorisé de l'APIC. Elle a également ratifié, lors de sa session ordinaire, la distribution de 10 millions USD en dividendes, ce qui représente 14,28 % au pair pour les actionnaires inscrits au 1er mai 2018 ; 7,14 % sous forme de dividendes en numéraire s'élevant à 5 millions USD et 7,14 % représentant 5 millions d'actions gratuites. Par conséquent, le capital enregistré et libéré de l'APIC sera de 75 millions USD à la suite de cette distribution. Lors de cette réunion, un nouveau conseil d'administration composé de douze membres a également été élu pour les quatre années à venir.

Le résultat net attribué aux actionnaires d'APIC a progressé de 45 % en 2017

Dans son communiqué, M. Aggad a souligné que l'année 2017 était une étape importante à de nombreux égards ; le groupe APIC a réalisé une croissance considérable malgré les difficultés que connaissent la Palestine et la région dans son ensemble. Le bénéfice net après impôt a augmenté de 46 % par rapport à l'année précédente et s'est élevé à 17,45 millions USD en 2017, tandis que le résultat net attribuable aux actionnaires de l'APIC s'élevait à 11,87 millions USD, soit une croissance de 45 % par rapport à 2016. Le revenu total a augmenté de 13 % par rapport à l'exercice précédent et a atteint 687 millions USD en 2017. Par ailleurs, le bénéfice par action attribuable aux actionnaires de l'APIC a augmenté de 36 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 17 cents par action en 2017.

La capitalisation boursière de l'APIC a augmenté de 116 % depuis son entrée à la bourse de Palestine

En outre, M. Aggad a déclaré que les résultats significatifs de l'APIC au cours des dernières années, en particulier depuis son entrée à la bourse de Palestine (PEX) en 2014, ont eu un impact positif sur sa capitalisation boursière, qui est passée progressivement de 64 millions USD à 138,6 millions USD à la fin de l'année 2017, soit une croissance de 116 % par rapport à sa clôture en 2014 (année de cotation sur PEX).

Expansion régionale de Siniora

Tarek Aggad a énuméré les nombreuses réalisations des filiales d'APIC en 2017, en faisant remarquer l'expansion régionale de Siniora par le biais de sa filiale Diamond Meat Processing Company (Al Masa). Al Masa, qui est basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a été accréditée par la Saudi Food and Drug Authority (Autorité saoudienne de contrôle des aliments et des médicaments) pour l'exportation de ses produits carnés en Arabie saoudite. Siniora a également fait l'achat d'une installation d'entreposage de 3 500 m² à Riyadh, en Arabie saoudite, pour un coût total de 2 millions USD, une acquisition en ligne avec la croissance future de Siniora dans la région, avec une focalisation sur les marchés du Golfe. La société a également acheté un terrain de 11 590 mètres carrés dans la cité industrielle Sahab d'Amman, en Jordanie, pour un montant de 1,55 million USD, en tant qu'étape préparatoire pour l'extension à venir de son usine dans le pays.

Un plan intégré pour atteindre l'indépendance énergétique des ressources naturelles

S'inscrivant dans les tendances mondiales qui appellent l'utilisation d'énergies renouvelables et de sources naturelles respectueuses de l'environnement, M. Aggad a indiqué que les filiales de l'APIC avaient initié un programme complet d'installation de panneaux photovoltaïques en vue d'atteindre l'objectif ultime de l'indépendance énergétique.

De nouveaux droits de distribution exclusifs

Medical Supplies and Services Company (MSS) a aussi obtenu de nouveaux droits exclusifs de distribution de la part des sociétés internationales GSK Consumer Healthcare, GSK Oral Care, Hologic and Immucor afin de commercialiser et de vendre leurs gammes de produits médicaux, de santé et de laboratoire en Palestine.

La totalité des investissements dans les RSE en 2017 s'élevait à 1,2 million USD

Tarek Aggad a confirmé l'engagement de l'APIC dans un rôle de responsabilité sociale d'entreprise efficace au sein des communautés dans lesquelles elle opère, par le biais d'un investissement continu dans les domaines de l'éducation et de la santé, dans des projets d'entreprise et des programmes pour les jeunes, ainsi que par son soutien apporté aux institutions sociales, de bienfaisance, humanitaire et culturelles. L'APIC a également continué à forger des partenariats stratégiques à moyen terme et à long terme avec des institutions qui jouent un rôle actif dans leur société. M. Aggad a indiqué qu'en 2017, un total de 1,2 million USD a été investi dans la responsabilité sociale d'entreprise par l'APIC et son groupe de filiales, soit 7 % du bénéfice net de la société.

APIC est une société de portefeuille d'investissement à capital public cotée à la bourse de Palestine (PEX : APIC). L'APIC possède un groupe de neuf filiales opérant dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis : Siniora Food Industries Company, Unipal General Trading Company, Palestine Automobile Company, Medical Supplies and Services Company, National Aluminum and Profiles Company (NAPCO), Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company, Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO), Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company. L'APIC est également l'un des principaux fondateurs de la Palestine Electricity Holding Company et détient une participation stratégique dans la Bank of Palestine et la Palestine Private Power Company.

