Le « big data » contribue à l'essor du tourisme au sein de la cité culturelle et historique internationale de Datong

Cet indice touristique communal « big data » relatif à l'ancienne cité, premier du genre en comparaison mondiale, a été produit en associant la technologie de perception des informations en temps réel aux ressources du paysage naturel et ressources historiques de Datong, le tout représentant un « observatoire » de l'essor du tourisme de Datong de même qu'un « baromètre » permettant d'aider à la création d'une ville touristique mondiale de premier choix où l'on trouve tout.

Selon les données du premier trimestre 2018, l'indice a connu une hausse par vagues depuis sa première publication en septembre 2017, ce qui indique la bonne santé générale de l'industrie touristique de Datong. En particulier, le nombre de touristes nationaux et étrangers se rendant à Datong durant les congés principaux affiche une hausse fulgurante, ce qui témoigne des capacités exceptionnelles de Datong en matière de services touristiques à l'heure actuelle.

L'ouverture de l'environnement urbain a pour conséquence une augmentation significative du nombre de touristes internationaux, dont la plupart sont hautement satisfaits des services hôteliers et paysagers. Le « Datong Garden Hotel » s'est ainsi forgé une réputation d'excellence parmi les touristes du monde entier grâce au bouche à oreille.

Par le passé, Datong était une ville minière typique. Depuis le 18e congrès national du parti communiste chinois, elle n'a eu de cesse d'améliorer le contrôle de la pollution et de développer une technologie du charbon propre ainsi qu'une nouvelle technologie énergétique. Depuis cinq années consécutives, la qualité de l'air de Datong est la meilleure de la province du Shanxi, ce qui atteste de sa résolution à optimiser ses constructions écologiques. Désormais, Datong n'est plus considérée comme une ville « noire charbon » : elle est aujourd'hui « bleu ciel ».

Par ailleurs, Datong est l'une des 24 premières cités culturelles et historiques célèbres à être mises en avant par la Chine, avec ses ressources touristiques et culturelles connues de par le monde et ayant autrefois rivalisé avec la Rome ancienne. La création d'une civilisation écologique dans l'ancienne cité de Datong progresse jour après jour. Le patrimoine culturel et historique mondial des grottes de Yungang, du mont Hengshan et du temple suspendu est la « carte de visite » de Datong dans le monde entier ; en s'appuyant sur le patrimoine de la Grande Muraille et des forteresses de terre de la dynastie Ming, Datong a créé une image de marque unique avec le tourisme de forteresse frontalière. La route panoramique nationale de Changcheng I ainsi que les ressources naturelles des chaînes de volcans et des forêts de Datong sont magnifiques. En outre, tous les événements culturels, tels que le spectacle de lanternes organisé dans la cité antique lors de la Fête du printemps, le circuit à cheval et le marathon, constituent des éléments touristiques majeurs de Datong attirant les touristes du monde entier.

