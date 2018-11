Le CHU de Rennes et iMDsoft annoncent la mise en service du système de gestion des informations cliniques MetaVision®

PARIS, November 13, 2018 /PRNewswire/ --

Première étape réussie du déploiement majeur

Le CHU de Rennes a démarré avec succès le déploiement du progiciel Metavision de iMDsoft, l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'information clinique. Après 7 mois d'utilisation en production dans le service de Réanimation pédiatrique, le CHU Rennes voit les bénéfices du progiciel MetaVision en terme de qualité des soins apportés et de suivi des patients, et a poursuivi son déploiement en réanimation néonatale.

Le CHU de Rennes, pôle d'excellence de la région Bretagne, compte 4 sites et compte plus de 1 800 lits et place. L'hôpital traite annuellement un demi-million de patients et reste une référence dans la recherche en santé, avec plus d'un millier d'études cliniques en 2016. Il mettra en œuvre le logiciel MetaVision dans ses réanimations adultes, pédiatrique et néonatale, pour un total de plus de cent trente lits.

Rennes est le troisième hôpital à avoir choisi MetaVision dans le cadre d'un accord-cadre avec UniHA, un des principaux groupes d'achat du secteur public français. Le Centre Hospitalier Libourne (25 lits de soins intensifs adultes déjà installés) et le CHU de Poitiers (88 lits actuellement en cours de mise en œuvre) sont les deux autres hôpitaux concernés par l'accord: ils prévoient de mettre en place MetaVision dans un total de cent vingt lits de soins intensifs. Cela signifie que quelque deux cent cinquante lits de soins intensifs dans les trois établissements utiliseront MetaVision.



Les partenariats d'iMDsoft avec d'autres grands hôpitaux français ont été un facteur déterminant dans la décision du CHU, tout comme le fait que, contrairement à d'autres fournisseurs, iMDsoft propose des fonctionnalités spécialisées pour les unités néonatales et pédiatriques. L'adaptabilité et la facilité d'utilisation de MetaVision étaient un autre atout important pour le CHU de Rennes. MetaVision prend entièrement en charge le recueil des données multimodales de l'environnement. Le système génère ainsi des dossiers médicaux électroniques complets, ce qui permet aux professionnels de la santé de recevoir des informations exactes et en temps opportun. Il intègre de manière transparente les données des appareils au lit du patient, des moniteurs hémodynamiques et de l'ECMO. Des outils avancés d'aide à la décision fournissent des notifications sur le lieu des soins, augmentant l'adhésion aux protocoles pour les événements critiques tels que l'identification pour le transport et le refroidissement thérapeutique. « Grace à notre collaboration avec iMDsoft, notre Objectif "Zéro papier" franchit une nouvelle marche. Après un nécessaire travail d'adaptation à notre environnement et à nos pratiques, Métavision a été déployé en réanimation pédiatrique et en réanimation néonatale pour la première fois en France. L'appropriation de l'outil par les équipes, facilitée par son ergonomie, progresse chaque jour un peu plus. Nous attendons avec impatience les mises en œuvre à venir. », a déclaré Christine Pichon, Directrice des systèmes d'informations du CHU. « La coopération entre iMDsoft, Rennes et les autres hôpitaux UniHA est bénéfique pour toutes les parties concernées: hôpitaux, cliniciens et patients. Nous sommes ravis du succès de cette première étape du déploiement prévu », a déclaré Shahar Sery, vice-président exécutif d'iMDsoft. « IMDsoft est convaincu que nous continuerons à travailler ensemble pour apporter des solutions innovantes pour améliorer les soins et la sécurité des patients dans toute la Bretagne et au-delà. »

A propos du CHU de Rennes

Etablissement pivot du GHT Haute Bretagne et classé parmi les 9 premiers établissements publics français en matière de soins*, le CHU de Rennes, offre une capacité d'hospitalisation de 1831 lits et places. En 2017, l'établissement a enregistré 131 940 entrées totales, 528 207 consultations (médecine, chirurgie et gynécologie obstétrique), et près de 113 918 passages aux urgences.

Outre un large éventail de services cliniques couvrant l'ensemble des besoins de santé, le CHU dispose d'un plateau médico-technique de pointe dédié au diagnostic et à la médecine interventionnelle.

Il propose une offre de soins de premier niveau à la population rennaise et bretonne mais également de recours et compte 9155 professionnels dont 840 médecins seniors. Le CHU dispose de 14 unités mixtes de recherche et de deux fédérations hospitalo-universitaires.

Depuis 2016, un projet de reconstruction #NouveauCHURennes vise à regrouper en un site unique l'ensemble de ses activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique.

À propos d'iMDsoft

iMDsoft est un important fournisseur de systèmes d'information clinique pour les environnements aigus, critiques et périopératoires. La famille de solutions phares de la société, la MetaVision Suite, a été créée en 1999. Les hôpitaux et les réseaux de santé du monde entier utilisent MetaVision pour améliorer la qualité des soins et améliorer les résultats financiers. Le système favorise le respect des protocoles et des meilleures pratiques, rationalise les rapports et soutient la recherche clinique. iMDsoft est une filiale en propriété exclusive de N. Harris Computer Corporation, dont le siège social est à Wakefield, MA. Pour en savoir plus sur iMDsoft, visitez http://www.imd-soft.com

SOURCE iMDsoft