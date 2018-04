Le contrôleur de domaine pour tableaux de bord SmartCore™ de Visteon reçoit un Automotive News PACE Award

SmartCore™ est la première plateforme de contrôleurs de domaine pour tableaux de bord à être lancée dans le secteur. Répondant à la tendance la plus marquée du secteur de l'électronique destiné aux tableaux de bord, elle offre une solution permettant d'intégrer le groupe d'instruments, le système d'infodivertissement, et d'autres technologies émergentes pour le tableau de bord sur un système sur puce (SOC) unique. SmartCore™ contribue à réduire le poids, le coût et la consommation électrique, éléments de plus en plus importants à l'heure où le secteur s'oriente vers des groupes motopropulseurs électriques. Lancée cette année aux côtés d'un constructeur automobile mondial basé en Europe, SmartCore™ sera intégrée à plusieurs programmes de véhicules supplémentaires qui seront présentés au cours des prochaines années.

« Visteon est fière d'être récompensée par un Automotive News PACE Award », a déclaré Sachin Lawande, président et PDG. « SmartCore est le parfait exemple de notre engagement en faveur de l'innovation technologique, et de notre leadership dans le domaine de l'électronique destiné aux tableaux de bord automobiles. »

À propos de Visteon

Visteon est une société technologique mondiale qui conçoit, développe et fabrique des produits électroniques de tableaux de bord innovants, ainsi que des solutions destinées aux véhicules connectés pour la plupart des principaux constructeurs automobiles mondiaux. Visteon est un fournisseur leader de groupes d'instruments, d'affichages tête haute, d'affichages d'informations, d'infodivertissement, de systèmes audio, de contrôleurs de domaine pour tableaux de bord SmartCore™, de connectivité pour les véhicules, et de la plateforme de conduite autonome DriveCore™. Visteon fournit également des solutions logicielles embarquées de connectivité multimédias et smartphone au secteur automobile mondial. Basée à Van Buren Township, dans le Michigan, Visteon compte près de 10 000 employés répartis dans plus de 40 installations au sein de 18 pays. En 2017, Visteon a réalisé un chiffre d'affaires de 3,15 milliards $. En savoir plus sur www.visteon.com.

