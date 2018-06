Le fondateur de ValPromise, Xiang Tao, rencontre le Premier Ministre français, qui salue l'innovation dans la chaîne de blocs

Lors de cette réunion, M. Xiang Tao a présenté au Premier Ministre Philippe et à sa délégation l'application innovante de la chaîne de blocs dans la circulation financière et les détails des avancées de ValPromise. Le Premier Ministre Philippe a salué l'application innovante de ValPromise dans le domaine de la finance. Ces derniers mois, le marché international des monnaies numériques a connu de fréquentes oscillations qui ont placé le bitcoin au centre de l'attention dans le secteur. C'est dans ce contexte que ValPromise présente l'accord sur l'émission et l'échange de contrats financiers distribués fondés sur la chaîne de blocs. Par rapport aux futurs traditionnels et à d'autres produits financiers, ValPromise se caractérise par des transactions d'échange rapides et de faibles risques grâce à un modèle de compensation et, plus important encore, la sécurité.

Les entrepreneurs Internet qui ont assisté à la réunion ont fait part de leurs préoccupations quant aux risques financiers et aux perspectives de la monnaie numérique. S'intéressant principalement au projet de jeton ValPromise, les deux parties ont eu des échanges sur la reconnaissance de la plateforme, les données de transaction et la conception logique sous-tendant le projet.

ValPromise est une licorne qui met efficacement en œuvre son modèle d'entreprise. Elle se concentre sur l'innovation qui, elle espère, fera naître une nouvelle vision pour l'innovation dans la coopération sino-française dans le domaine d'Internet.

Pour le Premier Ministre Philippe : « Les entreprises qui l'accompagnent leur de cette visite, dont un quart sont des entreprises de l'innovation, et pour les accords commerciaux qui ont été signés à l'occasion de cette visite, 50 % ont pour thème le "vert" ou l'"innovation" ». Il y a une longue histoire de coopération entre la Chine et la France. Les deux parties ont coopéré dans le passé, en particulier dans le domaine de l'aviation et de l'énergie nucléaire. Le Premier Ministre Philippe a ajouté : « À l'avenir, la Chine et la France devraient instaurer entre elles un nouveau partenariat pour le 21e siècle, en s'intéressant tout particulièrement aux domaines de l'environnement et de l'innovation technologique. »

LA SOURCE ValPromise