Le ministère de la Justice saoudien délivre désormais des documents de procuration en seulement 10 minutes

Le ministère de la Justice du Royaume d'Arabie saoudite a annoncé aujourd'hui qu'il a réduit le délai de traitement pour les demandes de procuration à seulement 10 minutes, conformément aux directives d'efficacité du Programme de transformation nationale et à la Vision 2030.

« Ma dernière visite au service notarial a été extrêmement impressionnante », a déclaré Mohammad bin Saif, un homme d'affaires saoudien, pendant une discussion sur le dernier bond en avant du ministère dans le cadre de ses efforts visant à améliorer l'efficacité. « L'intégralité du processus de délivrance de mon document de procuration a pris moins de 10 minutes, du moment où j'ai franchi la porte du service notarial jusqu'à la réception de mes papiers et à ce que je sorte du bâtiment. »

Ces progrès réalisés dans le traitement des demandes de procuration ne sont que le dernier exemple de la façon dont le ministère de la Justice s'efforce d'accélérer les processus et les procédures dans la quête des objectifs du Programme de transformation nationale (PTN) et de la Vision 2030.

« Nous travaillons sans relâche pour nous assurer que nos plans et objectifs du PTN sont en place, afin de pouvoir garantir un avenir dans lequel l'infrastructure judiciaire de notre nation est plus ouverte et efficace », a commenté le ministre de la Justice. « Nous avons déjà connecté le ministère à 22 entités gouvernementales. Nous visons à disposer d'un système pleinement intégré qui améliorera considérablement la performance de nos tribunaux. »

Le lancement officiel de tribunaux de commerce avec des rôles, des opérations et des fonctions clairement définis est une indication incontestable de la détermination du royaume à soutenir le secteur privé et les investisseurs, alors que le pays s'apprête avec audace à diversifier son économie de sorte qu'elle ne dépende plus du pétrole.

Les programmes de transformation du gouvernement ont également été bien reçus par la communauté internationale. D'après le rapport Ease of Doing Business 2018 de la Banque mondiale, l'Arabie saoudite se classe à la deuxième place parmi les pays du G20, ayant mis en œuvre des réformes et améliorant le climat d'affaires. Les initiatives économiques du royaume ont été applaudies comme un développement majeur au court d'une brève période de temps.

Le classement d'excellence de la Banque mondiale comprend des domaines dans lesquels le ministère de la Justice a joué un rôle, comme l'amélioration de l'efficacité, la facilitation des services en ligne et la réduction des délais de traitement. Les efforts du ministère ont encouragé de nombreux investisseurs, à la fois localement et à l'échelle mondiale, à se sentir plus confiants concernant le climat d'investissement de l'Arabie saoudite, ce qui devrait entraîner une plus grande stabilité économique pour la nation sur le long terme et contribuer à l'accomplissement de la Vision 2030.

