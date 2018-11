Le nouveau produit Volt-VAr Control de mPrest permet aux services publics d'intégrer les ressources énergétiques décentralisées et les parcs photovoltaïques dans les réseaux d'électricité existants de façon homogène

TEL AVIV, Israël, November 7, 2018 /PRNewswire/ --

mPrest mVVC met à profit la toute nouvelle approche « système des systèmes » pour optimiser la gestion de qualité intégrale des ressources énergétiques décentralisées

mPrest, leader dans le domaine des logiciels critiques de suivi, de contrôle et d'analyse des données massives pour le marché industriel de l'Internet des Objets, a annoncé aujourd'hui la sortie de mVVC, son tout dernier produit Volt-VAr Control. Partie intégrante de son offre de « système des systèmes » pour réseau intelligent destinée aux services publics d'électricité, mVVC gère des parcs photovoltaïques ainsi que des solutions Volt-VAr traditionnelles pour en assurer l'efficacité énergétique et la qualité d'énergie optimales. Le produit mVVC de mPrest est la première solution de bout en bout permettant aux services publics de combiner leurs objectifs de qualité Volt-VAr et la réduction de la tension conservatoire (Conservation Voltage Reduction - CVR) dans le but de réguler, d'optimiser et d'automatiser le réseau de distribution électrique.

Alors que de plus en plus de parcs photovoltaïques sont intégrés dans les réseaux d'électricité à échelle commerciale, ces ressources électriques décentralisées et d'autres (DER) peuvent occasionner des situations d'inefficacité de fonctionnement auxquelles la conception des réseaux traditionnels ne permet pas de répondre. Et alors que les consommateurs d'électricité demandent d'avoir accès à une énergie plus durable, la nécessité d'intégrer et de gérer les parcs photovoltaïques et d'autres DER dans les réseaux traditionnels devient urgente. Les DER et les actifs de réseau, qui permettent des formes d'énergie solaire ou d'autre formes d'énergie renouvelable, le chargement des véhicules électriques et le stockage de l'électricité, prolifèrent sur le marché de l'électricité, incitant les services de fourniture d'électricité à repenser leurs modèles de réseaux opérationnels. Le produit mVVC Volt-VAr Control de mPrest donne à ces entreprises une nouvelle visibilité renforcée sur le fonctionnement et la performance de leur réseau, notamment des données en soutien aux analyses prédictives de défaillance pour la gestion de l'état des actifs essentiels.

Comme l'explique Ron Halpern, directeur commercial chez mPrest : « L'apparition des ressources d'énergie distribuée décentralise la production et la distribution électrique. » « Notre produit Volt-VAr Control permet une intégration de façon homogène des parcs photovoltaïques dans les réseaux électriques existants, favorisant ainsi la transition vers la fourniture d'une énergie plus propre et plus durable. Parallèlement, mVVC permet aux entreprises de distribution de fournir facilement des services auxiliaires tels que le courtage VAr. »

Les solutions VVC actuellement disponibles sont conçues pour résoudre un problème localisé, et ne fournissent donc pas un contrôle centralisé pour la gestion Volt, VAr ou des pertes. Ce nouveau produit de mPrest répond à cette lacune, et permet aux entreprises de service public de gérer la tension et la puissance réactive dans un environnement de production décentralisée propre.

Le mVVC de mPrest est une solution de visualisation, de contrôle et d'analyse élaborée des données qui transforment les DER en outils 100 % intégrés pour contribuer à un fonctionnement plus sûr, plus efficace et plus rentable du réseau de distribution d'électricité. Le système permet aux entreprises de services publics de facilement mettre en œuvre le CVR dans leur réseaux, un dispositif essentiel pour maintenir leur tension dans une gamme optimale. Cette nouvelle offre peut facilement être intégrée dans les systèmes existants pour venir en appui aux services à tous les niveaux, et donner une image plus large du réseau, avec des résultats plus précis, facilitant ainsi la transformation numérique des services publics d'électricité.

À propos de mPrest :

mPrest est un fournisseur mondial de logiciels de suivi, de contrôle et d'analyse des données massives. Mettant à profit la puissance de l'Internet industriel des Objets, le « système des systèmes » intégratif de mPrest est un catalyseur avéré de la transformation numérique des entreprises. Nos solutions de gestion innovantes ont été déployées dans les applications de prochaine génération pour les fournisseurs de services de transmission, les intégrateurs système, les villes intelligentes et les applications IoE (Internet de l'énergie) pour les services publics électriques, la défense et le HLS. Pour de plus amples informations sur mPrest, consultez http://www.mprest.com.