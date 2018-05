Le Salon international 2018 de l'industrie des mégadonnées en Chine s'est ouvert à Guiyang

Outre le Salon sur les mégadonnées, un Sommet sur l'innovation et le développement dans le commerce électronique en Chine se tiendra pendant la même période. Une exposition professionnelle présentera les technologies et solutions les plus récentes dans le secteur des mégadonnées, ainsi qu'un concours mondial sur l'intégration innovante des mégadonnées dans d'autres domaines et l'intelligence artificielle. D'autres activités spécifiques porteront sur de nouveaux concepts, pratiques, produits et entreprises liées à l'industrie des mégadonnées.

On attend au cours de cet événement de quatre jours la participation d'environ 40 000 invités, parmi lesquels 30 dirigeants d'entreprises des Global 500 et universitaires du plus haut niveau, de même que 400 exposants et organisations des médias. Les activités principales de cet événement apporteront aux participants l'occasion d'assister entre autres aux cérémonies d'ouverture et de clôture, à des conférences, à huit discussions de haut niveau et plus de 50 forums de brassage d'idées sur l'édification d'une Chine numérique.

L'exposition présentera les capacités extraordinaires de traitement de données et applications technologiques du plus grand radiotélescope du monde à parabole unique, à savoir le 'FAST' chinois (Radiotélescope sphérique de cinq cents mètres d'ouverture), les applications des technologies de 5e génération et autres technologies à la pointe du progrès dans le monde entier. Environ 40 entreprises nationales et extérieures participeront au Salon, avec un début de groupe d'exposants représentant des gouvernements et sociétés étrangères d'Israël, Russie, Malaisie, Australie, Italie, France et Corée du Sud.

LA SOURCE China International Big Data Industry Expo 2018 Organizing Committee