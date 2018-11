Le Smart City Expo va centrer une édition record sur la réalisation de villes plus habitables

Le Congrès mondial des villes intelligente s (Smart City Expo Wo rld Congress, SCEWC), le plus important évènement pour les villes, se tiendra pour la huitième fois en 2018 sous le thème « Des villes à vivre » ( Cities To Live In ) pour souligner l'objectif ultime et commun des villes intelligentes : devenir des lieux plu s habitables. Organisé par Fira de Barcelona sur son site de la Gran Via du 13 au 15 novembre, l'évènement sera le plus grand jamais tenu avec plus 840 entreprises exposantes, 700 villes participantes et une augmentation de 31 % en termes d'espace d'exposi tion, avec pour la première fois deux pavillons.

La liste des 844 entreprises participantes comprend entre autres Alstom, Bosch, Cellnex, Cisco, Dassault, Deloitte, FCC, Ferrovial, FiWare, Hexagon, Huawei, Indra, Mastercard, McKinsey, Microsoft, Deutsche Telekom, Engie, Huawei, MasterCard, Microsoft, Mshereib Properties, Nec, Ntt, SAP, Siemens, Suez ou encore Urbaser.

S'inscrivant dans le sujet de cette édition, le programme du congrès sera restructuré autour de cinq axes (transformation numérique, environnement urbain, mobilité, gouvernance et finance et villes inclusive et partagées) et traitera des questions telles que les villes dirigées par les données, la 5G et l'avenir de la connectivité, les villes résilientes, la gentrification, les systèmes de transport innovants, la gouvernance multi-niveau, le partage et l'économie collaborative et les villes pour tous.

Capitale des villes intelligentes

L'évènement va rassembler des représentants de plus de 700 villes comme Amsterdam, Atlanta, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Buenos Aires, Stockholm, Florence, Hanovre, Kobe, Melbourne, Montevideo, Moscou, Munich, Prague, San Diego, Séoul, Taipei, Tel Aviv ou Vienne et avec plus de 100 maires présents comme ceux d'Athènes, Barcelone, Berlin, Dubrovnik, Eindhoven, Kampala, Lima, Milan, Prague, Puebla, Pune, Santiago du Chili et Seattle. En outre, des pays tels que l'Autriche, l'Allemagne, la Colombie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, les Pays-Bas, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, la Norvège, la Suède, la Thaïlande et les États-Unis participeront également avec leur propre pavillon.

Objectif zéro déchet

L'engagement du SCEWC envers le développement durable l'a poussé à mettre en place l'initiative la plus ambitieuse dans ce domaine pour un évènement organisé par Fira de Barcelona. Afin de générer un impact minimal sur l'environnement et pour atteindre l'objectif de zéro déchet, l'évènement se passera de tout plastique à usage unique, réutilisera les matériaux utilisés pour construire les stands du salon et mènera des initiatives pour compenser les émissions de carbone.

En 2018 l'évènement sera organisé conjointement avec Iwater, le Digital Future Society Summit et le Circular Economy European Summit, créant ainsi une plateforme hors pair pour le secteur du développement durable.

