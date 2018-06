Le sommet « Machines can see » sur la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique se tiendra à Moscou

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702362/Computer_Vision_and_Deep_Learning_Summit.jpg )



Le sommet rassemblera les plus grands scientifiques du monde spécialisés dans le développement de l'intelligence artificielle (IA) en vue d'échanger leurs expériences et de discuter des développements dans le domaine de la vision par ordinateur et de l'apprentissage automatique.

Les plus grands chercheurs du monde dans le domaine de la vision par ordinateur participeront au sommet, notamment :

Yann LeCun , directeur du Facebook AI Research Lab (FAIR) et professeur à l'Université de New York ( NYU ). Largement connu pour son rôle en tant que l'un des fondateurs de l'apprentissage profond et des réseaux neuronaux convolutifs. Il est l'auteur de nombreuses publications sur l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur, et le fondateur de l'International Conference on Learning Representations (ICLR). Le discours d'ouverture de M. LeCun au sommet sera diffusé par vidéoconférence.

Outre la partie commerciale officielle du sommet, une session d'affichage et de démonstration et l'annonce des gagnants du concours NVIDIA sont au programme. Les conditions et détails du concours sont disponibles sur : https://competitions.codalab.org/competitions/19090

Pour en savoir en plus sur l'évènement :

Site Web de l'évènement : http://machinescansee.com/

Enregistrement à l'évènement : https://visionlabs.timepad.ru/event/703045/

L'évènement sera diffusé en direct en ligne.

LA SOURCE Sistema_VC