L'éditeur Openbravo accélère sa croissance en France : une équipe Retail* étoffée et l'ouverture d'un nouveau bureau à Lille

Une équipe renforcée avec d'anciens managers de Cylande et Mi9 Retail

« Nous sommes ravis d'accueillir Bruno, Flora et Christophe, et sommes impatients de bénéficier de leurs précieuses expériences et visions métiers pour accélérer notre croissance en France, l'un de nos marchés stratégiques » déclare Marco de Vries, CEO.

Avec plus de 20 années d'expérience dans la sphère des solutions Retail, Bruno Menteaux était COO chez Cylande. En tant que Directeur Général France et Europe du Nord d'Openbravo, il sera en charge de développer la croissance dans l'Hexagone et de faciliter son expansion dans de nouveaux pays d'Europe du Nord.

Flora Wengerow vient elle aussi de Cylande où, pendant plus de 10 ans, elle a acquis une vaste expérience dans la gestion de grands comptes du Retail. En tant que Directrice des services et Avant Vente France et Europe du Nord, elle sera responsable du soutien aux équipes commerciales et des projets.

Christophe Dubuis apporte lui aussi plus de 20 ans d'expérience dans la commercialisation des solutions Retail au sein d'Oracle Micros et Mi9 Retail. En tant que Directeur Commercial France, il sera chargé de développer la clientèle française.

Bruno Menteaux nous confie : " Fort de notre expérience dans le domaine des services IT pour le Retail, nous sommes convaincus qu'avec ses solutions 100% cloud et mobile, Openbravo répond aux besoins des distributeurs sur la transformation omnicanale et numérique. Le fait que des acteurs français majeurs du Retail comme BUT ou Decathlon fassent déjà confiance à Openbravo démontre le formidable potentiel de la solution. »

Nouveau bureau à Lille, carrefour du Retail européen

Le nouveau bureau de Lille, situé dans le parc d'EuraTechnologies supportera la stratégie de croissance d'Openbravo en France et Europe du Nord, en complément du bureau de Paris, de ceux de l'Inde, du Mexique, de l'Espagne, et bientôt de celui de Dubaï.

