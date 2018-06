Leesa Sleep annonce des projets d'expansion européenne avec des produits devant être commercialisés en France dans le courant de l'année

Leesa Sleep, le premier détaillant de vente en ligne directe au consommateur de matelas de luxe, a annoncé le 21 juin son projet de lancement du célèbre matelas Leesa en France dans le courant de l'année. Le matelas Leesa sera proposé aux clients en France, avec la même qualité, facilité de livraison et politiques de retour qui ont fait de Leesa une nouvelle grande marque de matelas aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Leesa développera également son célèbre programme d'impact social à la France. Depuis ses débuts, Leesa s'est engagée à faire don d'un matelas tous les dix matelas vendus et continue d'être la seule société de matelas portant une mission sociale en son sein.

Pour fêter son expansion en France, Leesa a organisé un événement inaugural lors du Festival international de la créativité Cannes Lions le jeudi 21 juin 2018. L'événement, qui s'est déroulé en partenariat avec Whalar, le programme mondial de marketing des influenceurs, a présenté les matelas Leesa à travers les yeux des artistes, photographes et vidéastes qui ont partagé leur amour de Leesa grâce à leur art. Les œuvres d'art reflètent l'importance du repos dans la vie et comment la chambre à coucher est un lieu de reconnexion avec soi-même et ses proches grâce à une étreinte, des rires ou un appel téléphonique reposant. Avec Leesa, la chambre à coucher est une fois encore le sanctuaire nécessaire dans la vie quotidienne.

« Notre arrivée en France est pour moi la concrétisation d'un rêve, étant donné que j'y ai vécu, travaillé et étudié. Je sais que les gens partout en France vont aimer nos matelas et, point tout aussi important, ils nous rejoindront dans notre mission visant à mettre fin à l'absence de lit », a déclaré David Wolfe, cofondateur et PDG de Leesa Sleep. « C'est vraiment passionnant de se lancer sur le marché français avec une magnifique présentation de matelas par le biais de l'art, au Festival international de la créativité Cannes Lions. »

Avec le dévelopement du programme d'impact social de Leesa en France, les clients sauront que leur achat aide d'autres personnes à mieux dormir. À ce jour, grâce au programme One-Ten de Leesa, plus de 26 000 matelas ont été donnés à des organisations à but non lucratif s'occupant de personnes cherchant un refuge à la suite d'une perte de logement, d'un danger domestique ou d'une traite des êtres humains.

« L'expansion de la marque Leesa est intrinsèquement liée à la croissance de notre programme d'impact social, qui représente le cœur et l'âme de la société depuis sa création », a indiqué Richard Tucker, directeur général Royaume-Uni et Europe chez Leesa Sleep. « Non seulement les clients français auront accès à ce produit de qualité, mais ils pourront même aussi mieux dormir sachant qu'ils aident d'autres personnes grâce à leur achat. »

Pour tout complément d'information sur Leesa, veuillez consulter le site http://www.leesa.co.uk .

À propos de Leesa Sleep, LLC

Leesa est une société de vente en ligne direct au consommateur de matelas de luxe livrés sur le pas de leur porte. Son siège social est à Virginia Beach, dans l'État de Virginie, et son agence centrale européenne est située à Manchester. Depuis ses débuts, Leesa mesure son propre succès pas seulement avec ses résultats financiers, mais aussi avec l'impact social global qu'elle génère. À ce jour, le programme One-Ten de Leesa a fourni plus de 26 000 matelas neufs aux personnes dans le besoin dans le monde entier. Leesa offre un essai sans risque de 100 nuits, une livraison gratuite et des retours sans tracas. En 2016, Leesa a reçu la certification B Corp et a rejoint plus de 2 100 sociétés comme Ben & Jerry's, Patagonia, Eileen Fisher et Warby Parker qui mettent la force des affaires au bénéfice du bien. La société effectue actuellement des livraisons aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et au Canada. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.leesa.co.uk .

LA SOURCE Leesa