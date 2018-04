Les connecteurs de fond de panier STRADA Whisper remportent l'Editor's Choice Award 2017 décerné par China Electronic Market

« Nous sommes très heureux d'avoir reçu l'Editor's Choice Award de CEM. Ce prix récompense nos capacités de recherche et développement à la pointe du secteur, la promesse de proposer une expérience client extraordinaire et notre présence établie sur le marché chinois », explique Gerry Wu, directeur général du développement de produits pour les données et les appareils chez TE. « Nous nous attelons à concevoir des produits exceptionnels, comme STRADA Whisper, qui créent un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. L'intérêt pour des débits plus élevés ne cesse de se renforcer, et nous continuerons d'innover et d'aider les clients à miser sur les opportunités qu'offre le monde animé par les données. »

La famille des connecteurs de fond de panier peu coûteux STRADA Whisper de TE a été créée pour répondre aux besoins de l'informatique haute performance, des infrastructures sans fil, du stockage, etc. Sa conception révolutionnaire permet de transmettre des données à la vitesse surprenante de 25 Gbps, laquelle peut être portée jusqu'à 56 Gbps, ce qui permettra aux architectes de systèmes d'effectuer à l'avenir des mises à niveau système efficaces sans qu'il soit nécessaire de modifier à grands frais le fond de panier et le tableau d'interconnexion. La famille de produits STRADA Whisper fonctionne avec un niveau sonore extrêmement faible, une faible perte d'insertion et peu ou guère de désalignement, ce qui confère aux architectes de systèmes une flexibilité de conception et une grande marge de conception.

Pour plus d'informations sur la famille de connecteurs de fond de panier STRADA Whisper de TE, cliquez ici.

À PROPOS DE CHINA ELECTRONIC MARKET

Fondé en 2011, les prix Editors' Choice Awards de CEM sont décernés chaque année pour récompenser les meilleurs produits électroniques qui sont emprunts d'une grande influence de marque, qui détiennent une grande part du marché, qui font appel à l'innovation technologique et qui offrent un service produit. CEM est l'une des premières publications consacrées au secteur de l'électronique et des semi-conducteurs en Chine. Ce magazine mensuel explore les nouveaux produits, les tendances techniques et du marché, et les données commerciales du secteur de l'électronique. Le magazine CEM est l'une des publications les plus réputées du marché de l'électronique en Chine, et il exerce une grande influence chez les professionnels du secteur.

À PROPOS DE TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. (NYSE : TEL) est une société technologique et de fabrication mondiale de premier plan, au capital de 13 milliards de dollars, qui crée un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Depuis plus de 75 ans, nos solutions de connectivité et de capteurs, éprouvées dans les environnements les plus rudes, ont permis des avancées dans le domaine des transports, des applications industrielles, de la technologie médicale, de l'énergie, des communications de données et dans les foyers. Forte de 78 000 employés, dont plus de 7 000 ingénieurs, travaillant aux côtés des clients dans plus de 150 pays, TE veille à ce que toutes les connexions comptent (« EVERY CONNECTION COUNTS »). Plus d'informations sur www.te.com et sur LinkedIn, Facebook, WeChat et Twitter.

