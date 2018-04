Les femmes sont encouragées à poursuivre des carrières dans le secteur juridique en Arabie saoudite

« Un large éventail d'opportunités de travailler dans le secteur juridique est désormais disponible, en particulier pour les jeunes diplômées », a déclaré le ministère.

Le Dr Waleed Al Samaani, ministre de la Justice, a encouragé les femmes qualifiées à commencer à poser leur candidature aux postes vacants immédiatement, et à soutenir les milliers de femmes au sein du royaume en faisant appel aux tribunaux et aux services notariaux.

« Il est essentiel pour notre contribution continue à la Vision 2030 que les femmes occupent leur juste place au sein du ministère, aux côtés de nos professionnels du droit de sexe masculin, en tant que collègues de même rang », a indiqué le ministère de la Justice saoudien.

« Ensemble, nous pouvons mieux faire connaître les questions juridiques et aider la totalité de nos citoyens à comprendre leurs droits et leurs responsabilités en vertu des lois saoudiennes. »

Les juristes femmes saoudiennes ont qualifié cette initiative d'historique. « La décision du ministère d'inclure les praticiennes du droit dans ses rangs est historique et encourageante », a commenté Bayan Zahran, l'une des premières avocates agréées du royaume et fondatrice de son premier bureau juridique exclusivement composé de femmes, basé à Jeddah.

« Ce développement reflète non seulement la facilitation des procédures juridiques pour les femmes dans notre pays, mais montre également que les juristes du droit femmes peuvent nous tenir constamment informés des développements juridiques actuels et à venir, et servir d'intermédiaires pour fournir de la rétroaction et des clarifications. »

L'Arabie saoudite a récemment pris des mesures importantes en vue de l'autonomisation des femmes au sein du royaume, les nommant à des postes gouvernementaux de haut rang, principalement en tant que diplomates et au sein du Conseil de la Choura, le parlement saoudien. Dans le secteur privé, les femmes continuent d'être nommées à des postes de haut niveau dans les segments des finances et des affaires générales.

LA SOURCE Saudi Ministry of Justice